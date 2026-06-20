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Colón y For Ever frente a un árbitro que les trae buenos recuerdos

El árbitro bonaerense dirigirá este sábado el duelo pendiente de la cuarta fecha de la Zona A. Los antecedentes muestran un balance favorable tanto para el Sabalero como para el conjunto chaqueño.

20 de junio 2026 · 10:31hs
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Colón y For Ever frente a un árbitro que les trae buenos recuerdos

Colón afrontará este sábado desde las 16 una parada importante en Resistencia cuando visite a Chaco For Ever por el encuentro pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Más allá de la necesidad de sumar para acercarse al líder Deportivo Morón, hay un dato estadístico que alimenta la confianza rojinegra: los antecedentes con Yamil Possi, árbitro designado para impartir justicia en el estadio Juan Alberto García.

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El juez bonaerense estará acompañado por Juan Del Fueyo y Javier Viglieti como asistentes, mientras que Mauricio Martín cumplirá funciones de cuarto árbitro.

Un historial positivo para Colón

Possi dirigió a Colón en cinco oportunidades y los números favorecen claramente al conjunto santafesino. Bajo su arbitraje, el Sabalero consiguió tres victorias y sufrió dos derrotas. Los triunfos llegaron en la Primera Nacional: el contundente 4-0 sobre Patronato en 2024, el ajustado 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada en 2025 y otro 1-0 frente a Defensores de Belgrano.

Las únicas caídas ocurrieron durante la etapa de Colón en Primera División, cuando perdió 1-0 frente a Banfield y 3-0 ante Defensa y Justicia.

Con estos antecedentes, el equipo rojinegro obtuvo el 60 por ciento de los puntos en juego con Possi como árbitro principal, una estadística que se suma al buen momento futbolístico que atraviesa el equipo de Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever también tiene buenos recuerdos

Si bien los antecedentes favorecen a Colón, Chaco For Ever tampoco tiene motivos para desconfiar de la designación.

El conjunto chaqueño fue dirigido en cuatro ocasiones por Possi y cosechó dos triunfos, un empate y apenas una derrota.

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Las victorias llegaron ante Defensores de Belgrano y San Telmo, ambas por 1-0 y en condición de local. Además, igualó sin goles frente a Güemes y perdió 1-0 ante Chacarita.

De esta manera, tanto Colón como Chaco For Ever llegan al partido con números positivos bajo el arbitraje de Possi, quien tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro importante para ambos equipos en el cierre de la primera rueda de la Primera Nacional.

Colón Chaco For Ever Yamil Possi
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