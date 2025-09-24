Atlético de Madrid de Thiago Almada, Nico González, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, recibe este miércoles al Rayo Vallecano, en el marco de la fecha 6 de la Liga española.
El Atlético de Madrid pretende salir de su crisis ante Rayo Vallecano
Atlético de Madrid, de flojo arranque en la Liga de España, recibirá desde las 16.30 a Rayo Vallecano, por la fecha 6 de la Liga de España.
Por Ovación
24 de septiembre 2025 · 07:45hs
El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Riyadh Air Metropolitano, y se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
El conjunto de Diego Simeone tiene un flojo arranque de temporada, con apenas 6 unidades en cinco jornadas.
Probables formaciones de Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Gantzko, Simeone, Barrios, Koke, González, Raspadori, Álvarez.
Rayo Vallecano: Batalla, Pacha, Ratiu, Lejeune, Siss, De Frutos, Díaz, Valentín, García, Palazón, Camello.