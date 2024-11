El balance de Colapinto en Las Vegas: "Los chicos en el box hicieron un trabajo excelente"

"Fue duro, la verdad que ayer (por el sábado) fue un día complicado. Tenía buen ritmo, creo que podría haber entrado en Q3, así que fue una lastima. Otra vez muchos daños, otra vez con un fin de semana que se nos dio vuelta en la clasificación. Tuve que ir muy al límite de las paredes y lamentablemente salió mal, me dio bronca porque me sentía cómodo con el auto", comenzó contando.

Pero luego, reveló: "Me gusta mucho ir cerca de las paredes... aunque no tanto como ayer (por el sábado). Fue un pequeño error y por suerte estuve bien, pero quedé medio bobito cuando bajé del auto, medio drogado y no sabía qué pasaba. Por suerte los médicos me dieron el OK para poder correr, los chicos hicieron un trabajo impecable para que pudiera correr".

El agradecimiento de Franco Colapinto

Agradecido con su equipo, Colapinto destacó que "los chicos en el box realizaron un trabajo excelente" y sugirió que merecen "una estatua". "Siempre saco cosas positivas de los momentos difíciles y cada vez es gracias a James (Vowles, jefe de Williams), por su manera de pensar y su mentalidad y su manera de ir hacia adelante como líder del equipo", expresó.

Ahora, tiene por delante los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi en los próximos dos fines de semana, donde espera "sumar algunos puntos", mientras aguarda la decisión sobre su futuro en 2025.