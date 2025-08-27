Uno Santa Fe | Ovación | Benfica

El Benfica de Otamendi quiere meterse en fase de grupos por la Champions League

Benfica y Fenerbahce jugarán este miércoles el partido de vuelta por los playoffs de vuelta en la Champions League. La ida fue empate 0 a 0

27 de agosto 2025 · 08:03hs
El Benfica de Otamendi quiere meterse en fase de grupos por la Champions League

Benfica y Fenerbahce chocan este miércoles en el marco del partido de vuelta por los playoffs de la Champions League 2025.

El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz). Se podrá ver por ESPN y Disney+.

El equipo portugués, de Nicolás Otamendi, Enzo Bernechea y Gianluca Prestianni, viene de igualar 0-0 en Turquía frente al conjunto que dirige Jose Mourinho. El ganador se meterá a la fase de grupos del certamen.

Probables formaciones

Benfica: Soares, Obrador, Otamendi, Araújo, Dedi, Barrenechea, Ríos, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovi.

Fenerbahçe: Eribayat, Söyüncü, Škriniar, Semedo, Talisca, Brown, Fred, Yüksek, Aydn, En-Nesyri, Durán.

Cómo ver en vivo Benfica vs Fenerbahce

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

