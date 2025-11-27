La tensión que atraviesa la AFA en las últimas semanas tuvo una onda expansiva en Santa Fe. Tras la banca pública de Colón a la gestión de Claudio Tapia, los hinchas manifestaron una bronca masiva en redes, en un clima donde se profundizan los cuestionamientos al presidente de la casa madre.
Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia
Los hinchas de Colón explotaron en las redes luego del respaldo a Claudio Tapia, en medio de las críticas crecientes a la AFA por sus manejos
Por Ovación
El apoyo institucional llegó en un momento caliente: la polémica por el título otorgado a Rosario Central y la inusual reacción de Estudiantes con el pasillo de espaldas, recargaron las dudas y las críticas a la conducción de AFA. Desde entonces, Chiqui viene acumulando objeciones de gran parte del público futbolero, aun cuando sostiene respaldo de los clubes.
En ese contexto, varias instituciones —en su mayoría del ascenso— salieron en las últimas horas a expresar públicamente su apoyo al titular de AFA. La gestión saliente de Colón se sumó a esa movida y el efecto fue inmediato: una ola de malestar entre los hinchas, que rechazaron en su gran mayoría la postura. Comentarios, posteos y reclamos se multiplicaron en X, Facebook e Instagram, donde el repudio fue prácticamente unánime.
Para muchos sabaleros, la foto institucional respaldando a Tapia solo profundiza el fastidio de una hinchada que ya no tolera lo que consideran manejos discrecionales desde Viamonte. La distancia entre las bases y las decisiones dirigenciales se hizo evidente, dejando al descubierto un escenario paradójico: mientras Tapia recibe apoyo de los clubes, la gente —la que llena canchas y sostiene el día a día— parece cada vez más lejos de esa conducción.