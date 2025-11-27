Enojo mayoritario de los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

Los hinchas de Colón explotaron en las redes luego del respaldo a Claudio Tapia, en medio de las críticas crecientes a la AFA por sus manejos

La tensión que atraviesa la AFA en las últimas semanas tuvo una onda expansiva en Santa Fe. Tras la banca pública de Colón a la gestión de Claudio Tapia , los hinchas manifestaron una bronca masiva en redes, en un clima donde se profundizan los cuestionamientos al presidente de la casa madre.

El apoyo institucional llegó en un momento caliente: la polémica por el título otorgado a Rosario Central y la inusual reacción de Estudiantes con el pasillo de espaldas, recargaron las dudas y las críticas a la conducción de AFA. Desde entonces, Chiqui viene acumulando objeciones de gran parte del público futbolero, aun cuando sostiene respaldo de los clubes.

• LEER MÁS: Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

En ese contexto, varias instituciones —en su mayoría del ascenso— salieron en las últimas horas a expresar públicamente su apoyo al titular de AFA. La gestión saliente de Colón se sumó a esa movida y el efecto fue inmediato: una ola de malestar entre los hinchas, que rechazaron en su gran mayoría la postura. Comentarios, posteos y reclamos se multiplicaron en X, Facebook e Instagram, donde el repudio fue prácticamente unánime.

• LEER MÁS: Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Para muchos sabaleros, la foto institucional respaldando a Tapia solo profundiza el fastidio de una hinchada que ya no tolera lo que consideran manejos discrecionales desde Viamonte. La distancia entre las bases y las decisiones dirigenciales se hizo evidente, dejando al descubierto un escenario paradójico: mientras Tapia recibe apoyo de los clubes, la gente —la que llena canchas y sostiene el día a día— parece cada vez más lejos de esa conducción.

Mucho enojo en los hinchas de Colón por el apoyo a Claudio Tapia

hinchas colón 6 redes El descargo de los hinchas de Colón en redes.

hinchas colón 5 redes

hinchas colón 4 redes

hinchas colón 3 redes

hinchas colón 2 redes