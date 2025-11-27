Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe volverá a vacunar dentro de las escuelas y presentará un nuevo programa el 4 de diciembre

El ministro de Educación, José Goity, anunció que la provincia retomará la vacunación en los establecimientos educativos y lanzará un plan integral que busca recuperar el rol histórico de la escuela en la política sanitaria

27 de noviembre 2025 · 14:37hs
Santa Fe volverá a vacunar dentro de las escuelas y presentará un nuevo programa el 4 de diciembre

La provincia de Santa Fe volverá a aplicar vacunas dentro de las escuelas, una práctica tradicional que durante décadas garantizó altos niveles de cobertura sanitaria en niñas, niños y adolescentes. El ministro de Educación, José Goity, confirmó que el nuevo esquema se presentará oficialmente el 4 de diciembre, como parte de un programa integral pensado para reforzar la prevención y facilitar el acceso a la vacunación.

Ya tenemos diseñado un dispositivo mediante el cual volvamos a tener a la escuela en el centro de la política de vacunación”, aseguró Goity en diálogo con Radio 2. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de “recuperar las mejores tradiciones” vinculadas al cuidado de la salud pública.

“Cuando nosotros íbamos a la escuela, las vacunas las recibíamos dentro del ámbito escolar, que es donde están los niños y donde podemos llegar de manera más efectiva”, recordó el funcionario.

Logística preparada y un desafío cultural

Goity sostuvo que la provincia cuenta con capacidad logística para aplicar todas las dosis necesarias, tanto para estudiantes como para adultos que lo requieran. Sin embargo, reconoció que la principal dificultad ya no es operativa, sino cultural.

“Paradójicamente, tenemos un problema para que la vacunación efectivamente se realice, y creemos que tiene que ver con un aspecto cultural que queremos revertir”, señaló.

En los últimos años, la cartera sanitaria detectó una caída en los niveles de vacunación, fenómeno que se repite en otras regiones del país y que preocupa a las autoridades.

Participación estudiantil y materiales pedagógicos

El nuevo programa escolar no se limitará a trasladar equipos de salud a las instituciones educativas. Según adelantó el ministro, se busca que los estudiantes formen parte del proceso, con actividades de seguimiento y materiales pedagógicos diseñados para promover el interés y la conciencia sobre la importancia de estar vacunados.

La propuesta apunta a reforzar la mirada integral de la escuela como espacio de cuidado, prevención y ciudadanía. “Queremos que las y los chicos entiendan por qué es importante vacunarse y que participen activamente”, planteó Goity.

