El Centro de Rugby no detiene sus actividades en cuarentena

A pesar de ser un momento de cuarentena a partir de la pandemia de coronavirus, el Centro de Rugby de la Unión Santafesina no detiene las actividades previstas.A partir de las circunstancias actuales, y lo dinámico de esta situación, el CdR viene trabajando desde marzo, en un plan de adaptación y seguimiento de actividades, que permita continuar lo previsto, en pos de cumplir con los objetivos propuestos. "La cuarentena me tiene bastante activo, en lo particular con mucho trabajo, y en lo que hace a la actividad rugbísitca también. El Centro de Rugby este año tiene tres objetivos. Uno que son capacitaciones a directores deportivos y entrenadores, que es una bajada desde la UAR" le dijo Guillermo Aguilera a UNO Santa Fe

El director del Centro de Rugby de la USR contó que "En ese asunto venimos muy bien, ya se hizo la primera parte vinculada a infantiles, en tres bloques, tres capacitaciones diferentes; 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 14 años.Eso se vino manejando muy bien, y está saliendo bien. Teníamos cupo, y fuimos coordinado todo eso con los diferentes clubes".

"Por otro lado también se están haciendo visitas a los clubes, que es lo que más importancia se le iba a dar este año, dos veces por semana, y eso lo venimos llevando a cabo de manera correcta y firme. Obviamente ahora lo hacemos vía zoom y virtualmente" destacó el ex jugador de Cha Roga Club.

Más acciones del centro

El ex integrante del plantel superior de Hindú Club manifestó que "Capacitamos con algunas herramientas para mejorar la gestión del director deportivo, y la que los clubes pidan para revisar, y chequear. Estuvimos trabajando un par de semanas con CRAI, anteriormente con Santa Fe Rugby, y otras acciones con La Salle.

image.png Aguilera, el exjugador de Hindú realiza un seguimiento en los clubes locales.

"En lo que hace al trabajo con los chicos mucho no se puede hacer por la cuarentena. Así que esa parte, y más teniendo en cuenta que los clubes también vienen dando lindo con la parte virtual. Decidimos que los jugadores por ahora entren a full con sus clubes. En el relevamiento que hicimos se nota que vienen trabajando bien en esta cuarentena. Por eso no le sumamos más cargas psicológicas, teniendo que hacer actividades del centro" expresó el ex entrenador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Aguilera sostuvo que "A nivel academia se viene trabajando muy bien, de hecho la academia Litoral es la que más presencia ha logrado tener en toda la cuarentena. Es una buena noticia, y los chicos de Santa Fe vienen cumpliendo muy bien, justamente repasando con ellos creo que están haciendo las cosas bien".

image.png La capacitación, formción y acompañamiento, son las funciones del CDR.

Finalmente, a partir de ser otros de los objetivos de trabajo del presente año, el asistente del seleccionado juvenil de la USR resaltó que "En el ámbito de la USR estamos chequeando como vienen los clubes, brindando herramientas, todo por redes, y de la temporada no se sabe mucho, y depende de lo que se disponga a nivel gubernamental. Por ahí si lo que primero se ponga en marcha es la academia en Rosario, porque como es algo de alto rendimiento, puede ser que lo liberen más tempranamente. Igualmente se sabe muy poco, y se estima que podría ser agosto ó septiembre".