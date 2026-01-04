Uno Santa Fe | Ovación | City

El City se quiere acercar a la cima ante el Chelsea de Enzo Fernández

Manchester City recibirá a Chelsea, donde juega Enzo Ferández, desde las 14.30, en el Etihad Stadium, por la fecha 20 de la Premier League.

4 de enero 2026 · 08:59hs
Manchester City recibe este domingo al Chelsea de Enzo Fernández, en el marco de la fecha 20 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Probables formaciones de Manchester City vs Chelsea

Manchester City: Donnarumma, Aké, Dias, O'Reilly, Nunes, Savinho, Cherki, Foden, González, Silva, Haaland.

Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Fofana, Acheampong, Fernández, Caicedo, Palmer, Garnacho, Estêvão, Delap.

