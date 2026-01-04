Manchester City recibe este domingo al Chelsea de Enzo Fernández, en el marco de la fecha 20 de la Premier League.
El City se quiere acercar a la cima ante el Chelsea de Enzo Fernández
Manchester City recibirá a Chelsea, donde juega Enzo Ferández, desde las 14.30, en el Etihad Stadium, por la fecha 20 de la Premier League.
Por Ovación
4 de enero 2026 · 08:59hs
El encuentro se disputa desde las 14.30 horas de la Argentina en el Etihad Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Probables formaciones de Manchester City vs Chelsea
Manchester City: Donnarumma, Aké, Dias, O'Reilly, Nunes, Savinho, Cherki, Foden, González, Silva, Haaland.
Chelsea: Sanchez, Gusto, Chalobah, Fofana, Acheampong, Fernández, Caicedo, Palmer, Garnacho, Estêvão, Delap.