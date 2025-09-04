El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Se corrió el horario del clásico entre Colón y Unión por las semifinales de la Copa Santa Fe en el Brigadier López. Será solo con hinchas locales

El clásico de semifinales de la Copa Santa Fe ya toma forma luego de que el Ministerio de Seguridad de la provincia oficializó que Colón y Unión se enfrentarán en semifinales el sábado 13 de septiembre, en el estadio Brigadier López, desde las 15. Se adelanta, ya que inicialmente se pactó para las 15.

Tal como se resolvió en la planificación, el encuentro será a partido único y, en caso de persistir el empate en los 90 minutos reglamentarios, la clasificación a la final se definirá directamente por penales.

El clásico de Copa Santa Fe, solo con hinchas de Colón

En cuanto a la presencia de público, solo podrán asistir hinchas de Colón, que será el anfitrión en el Cementerio de los Elefantes. Será así por pedido justamente del Sabalero. Por su parte, Unión contará únicamente con un cupo restringido de 40 personas entre dirigentes y acompañantes autorizados.

Con el escenario confirmado y la expectativa en alza, la ciudad de Santa Fe volverá a vivir una jornada especial. Aunque el contexto sea la Copa provincial, el clásico no pierde su condimento: un duelo que paraliza a la capital y que tendrá como premio nada menos que un lugar en la final.