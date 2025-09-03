Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

Colón y Unión deberán animar el Clásico Santafesino en semifinales de Copa Santa Fe. Se conocieron la hora y día del choque.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 13:42hs
Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

José Busiemi | UNO Santa Fe

La organización de la Copa Santa Fe confirmó oficialmente que el esperado clásico santafesino entre Colón y Unión tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a partir de las 15:30, en el estadio Brigadier Estanislao López.

De esta manera, el duelo que paraliza a la ciudad ya tiene todo definido en cuanto a escenario, fecha y horario, y será uno de los encuentros más atractivos de las semifinales del certamen provincial.

El formato establece que será a eliminación directa, por lo que no habrá margen de error: quien gane avanzará a la gran final, mientras que si el resultado termina en empate se definirá desde los doce pasos.

En cuanto a la otra llave, quedó determinado que Centenario de San José de la Esquina recibirá a 9 de Julio de Rafaela el 21 de septiembre a las 15:30, en la cancha del conjunto del sur provincial.

Con la expectativa ya en marcha, el clásico se perfila como una verdadera fiesta del fútbol santafesino, con un condimento extra: uno de los dos equipos más importantes de la capital quedará a un paso de consagrarse campeón de la Copa Santa Fe.

Colón Unión clásico santafesino
