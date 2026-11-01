Unión llegó a este partido partido con una motivación extra luego de ganar por 3 a 1 a Estudiantes en el 15 de Abril. El director técnico Leonardo Madelón hizo una modificación obligada y otra táctica en el once para enfrentar a la lepra: la salida de Matias Rocha por Ignacio Isla, el ingreso de Luna Diale por Mateo Peresutti.
El minuto a minuto de Unión ante Newell's en el Marcelo Bielsa
Unión empata 0 a 0 ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 15 del torneo Clausura, en busca de conseguir una victoria para tener chances de entrar a los playoffs.
Por Ovación
COMENZÓ EL PARTIDO EN EL COLOSO MARCELO BIELSA
Unión ya enfrenta a la Lepra por la fecha 15 del Clausura en la zona A, en busca de conseguir los tres puntos para tratar de meterse en los octavos de final.
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8' 1T: Estuvo cerca el Tate
Tarragona apareció en ataque y el Tate buscó generar peligro, pero la defensa de Newell’s logró despejar la pelota y alejar el peligro de su área.
13' 1T: MANSILLA RESPONDIÓ ANTE NEWELL'S
Martín Ortega probó al arco para Newell's, pero Matías Mansilla estuvo atento y rechazó el remate para evitar el peligro sobre el arco de Unión.
18' 1T: UNIÓN SE MANTIENE FIRME ANTE EL INTENTO DE NEWELL'S
Facundo Guch probó al arco para el local, pero su remate se fue desviado y el Tate no sufrió consecuencias.
25' 1T: CUELLO PROBÓ PARA UNIÓN
Brahian Cuello sacó un remate que fue rechazado por Lucas Carrizo, evitando que el Tate pudiera generar peligro sobre el arco de Newell's.
25' 1T: UNIÓN VOLVIÓ A INTENTARLO
Brahian Cuello volvió a buscar el arco, pero Lucas Gómez apareció para bloquear el disparo y mantener el cero en el marcador.
29' 1T: Unión vuelve a la carga con un remate de Tarragona
Cristian Tarragona probó al arco para el Tate, pero Nicolás Goitea apareció para bloquear el disparo y evitar que Unión pudiera abrir el marcador.
35' 1T: Unión sigue buscando y Reinatti le ahoga el grito
Joaquín Mosqueira sacó un remate que fue rechazado por Josué Reinatti, quien volvió a responder ante un nuevo intento de Unión.
35' 1T: Tarragona vuelve a probar, pero responde el arquero
Cristian Tarragona intentó romper el cero para el Tate, pero Josué Reinatti logró contener el disparo y mantener el empate.
38' 1T: Unión no se rinde y Palacios busca el primero
Julián Palacios probó al arco para el Tate, pero su remate se fue desviado. Unión sigue insistiendo en busca de la apertura del marcador.
Formaciones
Newell's: 30. Josué Reinatti; 6. Martín Ortega, 23. Nicolás Goitea, 16. Lucas Carrizo, 28. Jerónimo Russo; 27. Jerónimo Gómez Mattar, 5. Luca Regiardo; 7. Walter Mazzanti, 20. Facundo Guch, 32. Santiago Solari; 9. Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 33. Ignacio Isla, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 17. Joaquín Mosqueira, 11. Luna Diale, 22. Brahian Cuello; 25. Cristian Tarragona y 19. Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Amonestados: Palacios (U) y Santiago Solari (N).
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Daniel Zamora.
VAR: Germán Delfino.
Hora de inicio: 18.30.