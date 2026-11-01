El minuto a minuto de Unión ante Newell's en el Marcelo Bielsa

Unión empata 0 a 0 ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 15 del torneo Clausura, en busca de conseguir una victoria para tener chances de entrar a los playoffs.

Unión llegó a este partido partido con una motivación extra luego de ganar por 3 a 1 a Estudiantes en el 15 de Abril. El director técnico Leonardo Madelón hizo una modificación obligada y otra táctica en el once para enfrentar a la lepra: la salida de Matias Rocha por Ignacio Isla, el ingreso de Luna Diale por Mateo Peresutti.

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL COLOSO MARCELO BIELSA

Unión ya enfrenta a la Lepra por la fecha 15 del Clausura en la zona A, en busca de conseguir los tres puntos para tratar de meterse en los octavos de final.

Uni'on enfrenta a Newells en el Coloso Marcelo Bielsa.

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8' 1T: Estuvo cerca el Tate

Tarragona apareció en ataque y el Tate buscó generar peligro, pero la defensa de Newell’s logró despejar la pelota y alejar el peligro de su área.

13' 1T: MANSILLA RESPONDIÓ ANTE NEWELL'S

Martín Ortega probó al arco para Newell's, pero Matías Mansilla estuvo atento y rechazó el remate para evitar el peligro sobre el arco de Unión.

18' 1T: UNIÓN SE MANTIENE FIRME ANTE EL INTENTO DE NEWELL'S

Facundo Guch probó al arco para el local, pero su remate se fue desviado y el Tate no sufrió consecuencias.

25' 1T: CUELLO PROBÓ PARA UNIÓN

Brahian Cuello sacó un remate que fue rechazado por Lucas Carrizo, evitando que el Tate pudiera generar peligro sobre el arco de Newell's.

25' 1T: UNIÓN VOLVIÓ A INTENTARLO

Brahian Cuello volvió a buscar el arco, pero Lucas Gómez apareció para bloquear el disparo y mantener el cero en el marcador.

29' 1T: Unión vuelve a la carga con un remate de Tarragona

Cristian Tarragona probó al arco para el Tate, pero Nicolás Goitea apareció para bloquear el disparo y evitar que Unión pudiera abrir el marcador.

35' 1T: Unión sigue buscando y Reinatti le ahoga el grito

Joaquín Mosqueira sacó un remate que fue rechazado por Josué Reinatti, quien volvió a responder ante un nuevo intento de Unión.

35' 1T: Tarragona vuelve a probar, pero responde el arquero

Cristian Tarragona intentó romper el cero para el Tate, pero Josué Reinatti logró contener el disparo y mantener el empate.

38' 1T: Unión no se rinde y Palacios busca el primero

Julián Palacios probó al arco para el Tate, pero su remate se fue desviado. Unión sigue insistiendo en busca de la apertura del marcador.

Formaciones

Newell's: 30. Josué Reinatti; 6. Martín Ortega, 23. Nicolás Goitea, 16. Lucas Carrizo, 28. Jerónimo Russo; 27. Jerónimo Gómez Mattar, 5. Luca Regiardo; 7. Walter Mazzanti, 20. Facundo Guch, 32. Santiago Solari; 9. Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 33. Ignacio Isla, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 17. Joaquín Mosqueira, 11. Luna Diale, 22. Brahian Cuello; 25. Cristian Tarragona y 19. Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Amonestados: Palacios (U) y Santiago Solari (N).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Germán Delfino.

Hora de inicio: 18.30.