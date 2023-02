El Club Velocidad y Resistencia cumple 90 años de vida en Santa Fe

Durante muchos años fue una entidad nómade, pese a que contó con varias sedes temporales. Así, sin contar con un espacio físico propio, funcionó así hasta 1968 cuando adquirió el inmueble en el límite del distrito La Guardia y Colastiné, al asumir la presidencia Ramón Sureda Bordas, tras el deceso de Pedro Candioti y el interinato de Alfredo Güemes.

En sus 90 años, el club cosechó numerosos éxitos y aportó brillantes atletas al atletismo nacional. Cientos de sus atletas integraron los equipos provinciales y nacionales, pero seis de ellos fueron olímpicos y colocan a la ciudad de Santa Fe en el primer plano.

"Cumplir 90 años no se cumplen todos los días, nuestro club, decano del atletismo santafesino, fue uno de los fundadores de la Federación de este deporte, y através de estos años se ha logrado una trayectoria importante.Fundamentalmente en cuanto a la cantidad de atletas que nos han representado, que han logrado títulos mundiales, panamericanos, sudamericanos, y varios nacionales" explicó Oscar Vera.

image.png La sede de Velocidad y Resistencia se encuentra ubicada a la vera de la ruta nacional 168 en el distrito costero de La Guardia.

El presidente de Velocidad y Resistencia le dijo a UNO Santa Fe que "a eso hay que sumarle las representaciones olímpicas, que no es poca cosa.Creo que somos el único club que tenemos tantas representaciones olímpicas, en un sólo deporte como es el atletismo. Nuestro club sigue luchando por un deporte base y amateur como el atletismo, que por estatutos es el único que se puede practicar".

"El presente del club, como todas las instituciones que practican deportes amateurs, y que dependen de la cuota societaria, y del aporte de sus asociados, no tenemos ingresos subsidiados, más allá que algunos subsidios, que sí lo tenemos, como la luz. No recibimos subvención del estado, y el otro ingreso es con los torneos que organizamos, o una liga de fútbol. Estatutariamente no podemos desarrollar otra actividad federativa, más allá del atletismo. Los demás deportes que se hacen, son como actividad complementaria" manifestó la máxima autoridad de la entidad del Rayo.

Para festejar estos 90 años de vida, como no podía ser de otra manera, habrá un torneo de atletismo. Cacho Vera detalló que "lo que hemos planificado, y hemos obtenido, es una fecha dentro del calendario nacional, para el torneo 90° aniversario que se va a realizar en el mes de marzo. Se buscó ese mes, porque la actividad recién está empezando, y ahora los deportistas están afrontando la pretemporada. El torneo, que será el 25 y 26 de marzo, será una de las primeras actividades del año que se va a realizar en el país".

También señaló que "no pudimos hacerlo en esta fecha, en cercanías de nuestro aniversario en febrero, porque no tendríamos la cantidad de atletas que queremos que vengan, y fundamentalmente, algunas carreras y pruebas de envergadura, con gente de afuera. Hemos tenido la promesa de gente de Chile y Uruguay, un poco reflotando los grandes torneos internacionales que supo tener la ciudad de Santa Fe. Obviamente, ya contamos con la confirmación que va a estar compitiendo nuestro querido Germán Chiaraviglio".