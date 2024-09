El DT de Godoy Cruz palpitó el duelo ante Unión: "Es un rival intenso y complicado"

En charla con Radio Gol 96.7, el técnico, que avisó que deja el cargo en diciembre, fue sincero sobre las chances que tuvo de tomar al equipo en diferentes situaciones: "Por ahí siempre intentamos agarrar el equipo por lo menos dos o tres fechas para que los dirigentes también piensen y no se apuren a la hora de encontrar al entrenador. A veces me tocó estar más o menos tiempo, pero hay que acomodarse a algunas cosas hasta que el equipo empieza a funcionar. Por ahí te terminas quedando. Me pasó, al igual que a muchos entrenadores".