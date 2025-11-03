Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: "Por suerte, no le dio"

El presidente de AFA, Claudio Tapia, posteó un enigmático tweet en el que asegura que alguien “quería ser árbitro, eligió mal la profesión”. ¿Para quién fue?

3 de noviembre 2025 · 16:38hs
El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: Por suerte, no le dio

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, posteó un enigmático tweet en su perfil de X en el que asegura que alguien “quería ser árbitro, eligió mal la profesión”. Este lunes, el mandatario generó misterio y dudas acerca de quien es el destinatario.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, sacudió las redes sociales

“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración” fue lo publicado por Tapia que terminó cerrando el tweet con “1996, Atlanta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1985386029730205931&partner=&hide_thread=false

Esto se da tras lo que fue una polémica fecha del Torneo Clausura donde Barracas Central, equipo mirado de reojo por su relación con Tapia, le ganó 2-0 a Argentinos Juniors con dos jugadores de más y la derrota de River ante Gimnasia La Plata, con 9 minutos de adición en el complemento y un penal dudoso que el colombiano Miguel Borja erró.

Claudio Tapia AFA árbitro
Noticias relacionadas
el presidente de argentinos dijo que la copa argentina busca ganar dinero

El presidente de Argentinos dijo que la Copa Argentina "busca ganar dinero"

la seleccion argentina sub 17 le gano a belgica en su debut en el mundial de qatar

La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

villa dora, entre los confirmados para la liga argentina de voley

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

incertidumbre en ferrari: hamilton no estaria en los planes para el 2026

Incertidumbre en Ferrari: Hamilton no estaría en los planes para el 2026

Lo último

Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: "Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta"

Último Momento
Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: "Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta"

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos