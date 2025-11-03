El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: "Por suerte, no le dio" El presidente de AFA, Claudio Tapia, posteó un enigmático tweet en el que asegura que alguien “quería ser árbitro, eligió mal la profesión”. ¿Para quién fue? 3 de noviembre 2025 · 16:38hs

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, posteó un enigmático tweet en su perfil de X en el que asegura que alguien “quería ser árbitro, eligió mal la profesión”. Este lunes, el mandatario generó misterio y dudas acerca de quien es el destinatario.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, sacudió las redes sociales “Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración” fue lo publicado por Tapia que terminó cerrando el tweet con “1996, Atlanta”.

Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración.



1996, Atlanta. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 3, 2025



1996, Atlanta. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 3, 2025 Esto se da tras lo que fue una polémica fecha del Torneo Clausura donde Barracas Central, equipo mirado de reojo por su relación con Tapia, le ganó 2-0 a Argentinos Juniors con dos jugadores de más y la derrota de River ante Gimnasia La Plata, con 9 minutos de adición en el complemento y un penal dudoso que el colombiano Miguel Borja erró.