El festival de boxeo Noche bajo las Estrellas fue todo un éxito

En el Lemon Arena de la ruta nacional 168, organizado por el gimnasio Boxing Training Center, se concretó una gran velada con nuevo combates entre púgiles aficionados de la región.

Nicolás Rodríguez de Colón fue uno de los ganadores en la noche de box bajo las estrellas

Ante un gran marco de público y una impecable organización, se concretó en las instalaciones del Lemon Arena, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, en cercanías al ingreso al barrio El Pozo, un festival de boxeo amateur organizado por por Boxing Training Center. La velada, fue fiscalizada por José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe y tuvo un total de nueve combates entre púgiles aficionados de la región.

Tal como estaba previsto se desarrolló en el Lemon Arena de la ruta nacional 168 un festival con púgiles amateurs bajo la organización de Fran Casas que apostó a la realización de una velada en lugar muy lindo. La realización de la jornada, con nueve combates, también fue merced al respaldo del Tin Tin Box, experimentado en este tipo de iniciativas.

La jornada contó con los arbitrajes del corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión, mientras que como jueces actuaron Lisandro Maglien, Darío Gómez, Torcuato Arzeno y Emanuel Baisetto. Además, Beatriz Perassi fue la cronometrista, el doctor Sergio Ramseyer fue el médico, y la Guardia de Infantería de la URI brindó la seguridad pertinente.

En cuanto a los resultados, Nicolás Rodríguez del Club Atlético Colón, entrenado por Carlos Lemos, se impuso por puntos a Leonardo Alviso del Peri Boxing, mientras que Fernando Astudillo, entrenado por Fer Casas en el Boxing Trainning hizo lo propio con Franco Alaguibe del King Box por RSC en el primer asalto. El púgil de barrio Belgrano hizo una muy buena pelea, y continúa su carrera en franco ascenso.

Por su parte, Nahuel Aguilar del Toledo Box de Esperanza venció por puntos a Cristian López del King Box, Juan Bogado del Willie Pep doblegó a Tail Torres del Tin Tin Box, Esteban Díaz del Toledo Box a Nahuel Lescano del Willie Pep, y Conrado Machado del Willie Pep superó por abandono a Walter González del Team Peligro.

Además, se produjo el empate entre Kiara Monzón del Grin Box con Joana Pintos del Peri Boxing Club, la victoria de Arturo Gottardi del Toledo Box de Esperanza sobre Marcos Torres del Willie Pep por RSC en el segundo asalto, y Gustavo Ferreyra del Willie Pep doblegó por abandono a Leonardo Martínez del Santo Tomé Box.

En el Club 9 de Julio de Sunchales

Se concretó en la vecinal barrio 9 de Julio de la ciudad de Sunchales, en el departamento Castellanos, un festival de boxeo amateur, el cual contó con ocho combates con púgiles de Sunchales, Santa Fe, Rafaela, San Francisco, Porteña y Reconquista. La velada fue organizada por Fénix Box de Milton Monzón, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, actuando como fiscal general, con un muy buen trabajo, Silvio Alassia.

image Fernando Astudillo del Boxing Training Center ganó con absoluta autoridad por RSC en el primer asalto.

Fueron árbitros en dicha velada, Rolando Sandoval y Marcelo Bergesio, actuando como jueces: Oroná, Benavídez y Machuca y como médico de turno Ademar Cravero. Como time keeper actuó Pedro Ñañez, y contó con el respaldo en seguridad de la comisaría tercera de la ciudad de Sunchales. Los dos púgiles de nuestra capital no tuvieron una buena noche. El Colo Esteban Ferrero del Olimboxing cayó por puntos a Héctor Ramírez del Team Fénix, y Luana Luque, también entrenada por Walter Zoccola, perdió por puntos ante Dana Astudillo del gimnasio Spósito de Rafaela.

Por su parte, Gino Franchetto entrenado por Federico Brito de Sunchales le ganó por puntos a Jorge Usprun de Sunchales, y Pedro Goitre de Sunchales GPP a Santiago Ocampo de Porteña. Además, Joaquín Reyes (San Fancisco) GPP a Leonardo Nuñez (Reconquista), Alan Sandoval (Rafaela) empató con Mateo Monje (Rafaela), Leonardo Molina (Rafaela) GPP a Lautaro Leguizamón (Reconquista) y Lautaro Pereyra de Estudiantes de Rafaela le ganó por abandono a Rodrigo Mirra de Reconquista.