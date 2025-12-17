La novela Boca-Dybala: la postura del club y la situación del jugador en Roma

El atacante cordobés no cuenta con demasiados minutos en el elenco italiano y desde el entorno xeneize siguen de cerca el presente del futbolista.

El delantero argentino Paulo Dybala podría estar atravesando sus últimos meses en la Roma de Italia y desde el entorno de Boca continúan de cerca la situación del futbolista que no cuenta con demasiados minutos en su actual club.

El cordobés de 32 años podría no renovar su contrato con el elenco de la capital italiana que finaliza en junio del 2026 y el ‘Xeneize’ se perfila como su próximo destino.

Ante esto, la Comisión Directiva del conjunto azul y oro, encabezada por Juan Román Riquelme, realizó un primer contacto con el entorno de Dybala para conocer su situación y las ganas del atacante campeón del mundo de llegar a Brandsen 805.

Si bien la idea inicial de Boca es poder contar con el para mitad del año próximo, cuando el jugador se encuentre en condición de libre, la posibilidad de que sea nuevo refuerzo para enero no estaría del todo descartada.

La falta de continuidad, clave para la búsqueda de Boca por Dybala

El nacido en Laguna Larga no posee la regularidad que desea en Roma -fue suplente en cuatro partidos de manera consecutiva- y, sumado a la cantidad de lesiones que lo marginaron de las canchas, las probabilidades de continuar en la ‘Loba’ son cada vez más escasas.

Asimismo, el cuadro italiano podría preferir recibir un monto de dinero por el jugador, en lugar de dejarlo ir con el pase en su poder, y podría estar abierto a negociaciones que le dejen una considerable suma económica.

Por otro lado, Dybala corre de atrás en las consideraciones de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 con la Selección argentina, pero un buen semestre en Boca podría cambiar la opinión del entrenador albiceleste al momento de armar la nómina. Es por eso que habrá que esperar para saber cual será la decisión tanto del jugador como de ambos equipos.

Lo cierto es que la CD azul y oro está preparada para una extensa negociación con los de la capital italiana debido al anhelo de Riquelme y Claudio Úbeda de poder contar con el cordobés para la siguiente temporada.