Trofeo de Campeones: se confirmó la terna arbitral para Platense-Estudiantes

Se dieron a conocer las autoridades que estarán a cargo de dirigir el duelo entre el ‘Calamar’ y el ‘Pincha’ para conocer al campeón del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes l as autoridades que estarán a cargo de impartir justicia en el duelo entre Platense y Estudiantes de La Plata que marcará al campeón del Trofeo de Campeones 2025 .

El sábado 20 de diciembre desde las 18:00 en el estadio Único de San Nicolás, Leandro Rey Hilfer fue el árbitro designado para dirigir el encuentro que determinará al último ganador del año.

El ‘Calamar’ se quedó con el trofeo del Torneo Apertura luego de vencer en la final a Huracán, mientras que el ‘Pincha’ consiguió imponerse frente a Racing en el decisivo duelo por el Torneo Clausura.

No obstante, el elenco de Vicente López llegará un poco golpeado y con poco rodaje al choque ante los platenses debido a que no solo no logró clasificar a los Playoffs del certamen local, sino que además finalizó en la última posición de la Zona B con12 puntos.

A continuación, todas las autoridades del partido entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones: