El Football Americano sigue creciendo en Santa Fe

El Football Americano viene teniendo un crecimiento importante desde se comenzó a jugar en la ciudad de Santa Fe. Desde el 2016 lo practican en el parque Federal bajo la modalidad Flag Football Americano. Se trata de una disciplina que tiene mucho menos contacto físico que el tradicional, aunque también requiere menos equipamiento de protección. Con los protocolos correspondientes hace muy poco volvieron a entrenar pensando que en algún momento se puede volver a competir. En la actualidad hay tres equipos, Minotauros, Kraken, y Dracos de Santa Fe, y juega permanentemente con Goblins de la ciudad de Paraná.

La comisión directiva de Football Americano en Santa Fe está conformada de la siguiente manera: Esteban Luengo (presidente), Sebastián Coggiola (vicepresidente), Matías Mayo (secretario), Franco Macchi (tesorero); Marcelo Laurencena y Nicolás Gschwind (vocales); Ernesto Bossio (vocal suplente); Adriano Brizzola (síndico); y Bruno Cherubini (síndico suplente).

"La cuarentena fue brutal para nosotros, nos complicó mucho, ya que nos atravesó en un momento clave del año. Ya que al comenzar cada temporada hacemos el trainning camp, que es un momento en el que nosotros captamos jugadores para el resto del año" comenzó señalando Esteban Luengo a UNO Santa Fe.

El presidente de Football Americano Santa Fe expresó que "el primer día del campamento de entrenamiento, habíamos tenido la convocatoria muy buena, y al fin de semana siguiente se declaró la cuarentena obligatoria y tuvimos que proceder a cancelar dicha actividad por la situación del coronavirus". Agregó que "Estuvimos casi dos meses sin ningún tipo de contacto con gente de la liga, y luego se fue retomando con actividades vía internet. Hubo reuniones, capacitaciones, y cosas por el estilo".

image.png En el parque Federal se entrena y se desarrollan los partidos.

"El Football Americano en Santa Fe comenzó alrededor del 2016, a partir de Nicolás Manassero, ya que él contactó ligas del resto del país, como por ejemplo Buenos Aires, Rosario, y Córdoba. Se interiorizó a cerca de cómo era el funcionamiento de las ligas. Lo primero que le dijeron es que la mayoría de los equipos empiezan siendo lo que es Flag Football", expresó Luengo.

Aclaró que "Es una versión del Football Americano que en lugar de tener tackle, sin contacto, tiene dos tiras a los costados, que cuando te las quitan es como si estuvieses tackleado. Eso ahorra mucho costo en cascos y pecheras, que son difíciles de conseguir y caros. De esa manera la Liga se puso en marcha, en principio éramos seis entrenando y luego se fue sumando más gente" destacó el dirigente.

Más consideraciones

Adriano Brizzola expresó que "en mi caso lo conocí a Esteban en el Instituto, estudiamos la misma carrera, venía de jugar al rugby doce años en La Salle, y dejé en el 2013. Me invitó a jugar Football Americano, fui al Camp, me gustó mucho la gente, la modalidad, y si bien el contacto es mínimo me puse a entrenar y a jugar".

image.png Esteban Luengo es jugador y también preside la entidad Football Americano.

El jugador que integra el equipo de Dracos contó que "La diferencia con el rugby es la dinámica de juego, en el rugby es muy de continuar la jugada hasta que se dé una penalización o una infracción. Acá es otra dinámica, se plantea una jugada, se ejecuta dicha jugada y se corta el juego de nuevo. Físicamente el desgaste es otro, la fuerza es otra y los tiempos son otros".

El síndico de la entidad que rige el deporte a nivel local sostuvo que "en mi caso pertenezco al equipo de Dracos, que es el más nuevo de la Liga, que pudo formarse porque hubo un gran crecimiento. Cuando pudimos retomar la actividad y de juntarnos para entrenar, lo hicimos en el Parque Federal. Allí podemos hacer las prácticas acordes a lo que pide el protocolo, básicamente manteniendo las medidas de seguridad y distanciamiento".

El Football Americano se juega desde el 2016 en la capital provincial.

A su turno, Marcelo Laurencena, jugador de otro equipo, remarcó que "hace tres años que empecé a jugar, fui a una práctica, a mediados de julio, con frío, me encantó la dinámica, y acepta cualquier físico. Siempre hay una posición, sin importar el peso, la altura y la habilidad. Mi equipo es Minotauros, que es uno de los fundadores de la Liga, junto con Kraken y Goblins de Paraná".

"El plantel de Minotauros es de los que más jugadores tiene, 13 en total, 7 ofensivos y 6 defensivos. Hay un mariscal, con los receptores y la línea, y en la defensa tenés las dos líneas. Y una especia de líbero como en el fútbol. Nos juntamos a entrenar haciendo físico, con resistencia, aunque no podemos hacer jugadas porque eso implica el contacto", sostuvo el vocal de la comisión directiva de Football Americano Santa Fe.