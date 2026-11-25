Cortes programados para este miércoles 25 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 25 de noviembre en SANTA FE

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: Lamadrid, Estrada, J. P. López y Zeballos

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

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