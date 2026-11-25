La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 25 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 25 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
25 de noviembre 2026 · 07:10hs
• 8 a 12: RN 168, De La Salle, Soria y Callejón 3
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: Lamadrid, Estrada, J. P. López y Zeballos
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.
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