La Municipalidad mantiene los operativos de asistencia y prevención en las zonas costeras. Continúan las obras para ampliar los centros de alojamiento y reforzar el sistema de protección hídrica.

El río Paraná se mantiene estacionado y en baje en el puerto de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica y los operativos de prevención y asistencia ante la crecida del río Paraná . Este martes se sumaron 11 personas al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, por lo que ya son 309 los vecinos alojados en los dos centros habilitados en la ciudad.

En paralelo, continúan los trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento, mientras se desarrollan tareas de mantenimiento y refuerzo del sistema de protección hídrica en distintos sectores costeros.

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La altura del Paraná y el río Salado en Santa Fe

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná se ubicó en 5,77 metros en el Puerto de Santa Fe, a las 6 de este miércoles. La altura se mantiene estable respecto de la jornada anterior.

Por su parte, el río Salado registró 2,86 metros en Recreo, según la medición del martes de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Creció la cantidad de personas asistidas en Alto Verde

Durante este martes, 11 personas se incorporaron al Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde. Actualmente, el predio alberga a 279 personas, de las cuales 170 son mayores y 109 menores, distribuidas en 83 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur permanecen alojadas 30 personas: 19 mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.

De esta manera, el número total de personas asistidas en ambos espacios asciende a 309, entre ellas 189 mayores y 120 menores.

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Continúa la asistencia en los centros de evacuados

Los dispositivos de atención y acompañamiento integral siguen funcionando en Alto Verde y Colastiné Sur, con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM.

También trabajan de manera articulada organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Además, se mantienen las tareas de higiene y mantenimiento de los predios. Durante la jornada del martes se realizaron trabajos de recolección de residuos en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde.

Construyen nuevos módulos habitacionales

La Municipalidad continúa con las obras para ampliar la capacidad de alojamiento en los centros de asistencia, con especial atención a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad que permanecen en los predios.

En Alto Verde avanza la construcción de 10 nuevos módulos habitacionales de la ONG TECHO. Cuatro se encuentran en la etapa final y otros tres están en proceso de armado.

Por otra parte, en el terreno previsto para el Centro de Asistencia Integral Nº 3 está proyectada una primera etapa de construcción de 40 módulos habitacionales.

Refuerzan las defensas y el sistema de bombeo

En distintos sectores de la ciudad continúan las tareas preventivas y de mantenimiento del sistema de protección hídrica. Actualmente se realizan ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros instalados, para optimizar su funcionamiento cuando deban entrar en operación.

También avanzan los preparativos para la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo durante esta semana: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

En Alto Verde se realizan trabajos de bolseo en el Paraje La Boca, mientras que en Colastiné Sur se reforzó la defensa en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.

Además, en Colastiné Sur se llevan adelante tareas de repaso de cuneteo en el canal de llegada a la estación de bombeo ES-06 y en el canal de guarda. Los trabajos también abarcan calles cercanas a la arteria principal, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua.

A su vez, se ejecutan tareas de mantenimiento programado en el canal de Aristóbulo del Valle.

Recomendaciones ante la crecida del río Paraná

Ante la situación hídrica, el municipio solicitó a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales ni desagües, para prevenir obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Para consultas o situaciones que requieran intervención municipal, está disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.