El fútbol y el básquet pidieron audiencia con Omar Perotti

Las federaciones deportivas enviaron una nota reclamando una reunión al gobernador de la provincia de Santa Fe, contador Omar Perotti, una reunión lo antes posible para hablar sobre temas importantes. Los remitentes de dicha misiva entregada en la secretaría privada de la gobernación son las Federaciones de Fútbol y Básquet de la provincia de Santa Fe.

En la misma solicitan con carácter de urgente una reunión con el primer mandatario provincial para abordar temas de suma necesidad respecto a las actividades deportivas mencionadas.

En la misma, con la firma de Monti y Lanzaro se solicita: "Los abajo firmantes, en representación de la Federación de Fútbol y de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar una audiencia a la que concurrirán cinco miembros de cada Federación".

Además señala que "agradecemos la misma pueda concretarse a la mayor brevedad posible, para conversar sobre temas importantes y urgentes que afectan a nuestra actividad. Esperando una respuesta favorable, saludamos muy atentamente".

La palabra de Lanzaro

El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol manifestó que "como Federación de Fútbol habíamos enviado una nota con varios puntos que planteábamos por la necesidad de las instituciones. Nos referimos a los clubes y a las asociaciones. Nos pareció más que correcto solicitar una audiencia al señor gobernador al no haber tenido una respuesta"

"La semana pasada mantuvimos una reunión en la dirección de deportes, me encontré con Roberto Monti, le pregunté como estaban ellos, y si habían tenido alguna respuesta de las necesidades que tenían los clubes, y la problemática que tenemos. Ahí fue que nos pusimos de acuerdo que hagamos una nota las dos federaciones" destacó el ex presidente de la Liga Santafesina de Fútbol".

El ex director técnico explicó que "hay que ser realistas, ya que las dos Federaciones son los dos deportes máximos que tenemos dentro de la provincia, y abarcamos la mayoría de las instituciones. Que son las que tienen esta problemática, que lamentablemente hoy están muy mal y que no tienen retorno. Y no hay retorno de la primera nota que se mandó. De una contestación para ver como se puede seguir adelante".

Fue claro al expresar que "si esta situación continúa va a traer grandes inconvenientes para todos los clubes. Cuando hicimos el planteo hace más de un mes y medio que mandamos la nota, tenía varios puntos. Lo que hoy ya es noticia, como el dinero del Coprode que tenían que recibir algunas instituciones que era del año pasado y como no se pagó a principios del año pasado, ahora con la urgencia de la necesidad por el tema Covid-19, se han chupado esos fondos y no se les ha dado a las instituciones".

image.png Carlos Lanzaro preside la Federación Santafesina de Fútbol de la provincia de Santa Fe.

"Recordemos que hay muchas entidades que ese dinero lo han gastado. Lo mismo pasa con los subsidios de la Lotería de Santa Fe. Hacíamos un planteo con que no puede ser una prórroga lo de la luz, el agua y lo del gas, sino que tiene que ser exención porque sino lo único que hacemos es convertir a los clubes en deudores. Teniendo en cuenta que los clubes hoy están cerrados, lógicamente que debería haber venido menores gastos, pero la Epe no salió a medir y llegó lo mismo que el año pasado" destacó Carlos Lanzaro.

Por último, comentó su preocupación para la falta de respuestas, al señalar que "pedimos una ayuda y asistencia a los clubes, porque todos tienen muchos costos fijos al que hacer frente. Pero lo que más me sorprende es la falta de respuesta y el silencio. Porque lo que vemos es que recibimos la nota, le decimos que no, o estamos viendo. Nosotros el único contacto que hoy tenemos es con Claudia Giaccone en la dirección de deportes, pero ella no es la encargada de contestarnos esa nota. Pero pensamos que como mínimo tendríamos que haber tenido alguna respuesta".