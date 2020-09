El Gitano que jugó ininterrumpidamente hasta los 45 años

No hay dudas que Jorge Qüesta es todo un referente del CRAI. Además de su paso por Cha Roga Club, jugó mucho tiempo en el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby, donde se lo recuerda por haber respondido con nivel y jerarquía, y mucha disciplina para ejecutar estrategias de juego.

Una excelente persona, que tuvo un retiro en 2006, volvió a jugar en 2010, y ese mismo año se retiró definitivamente. El doctor Qüesta respondió el desafío de Antonio Zilonka, un referente de Cha Roga, ya que el exmedio scrum Cangrejo había dicho que él había logrado jugar con su hijo en la primera de la entidad de Santo Tomé.

En tono de broma señaló que "Zilonka ni larga conmigo.... En mi caso jugué en la primera hasta los 45 años, me retiré en 2006, y después entrené tres años la primera; 2007, 2008 y 2009, y en el 2010 volví a jugar. Con 48 años, lo hice en prereserva y perdimos la final del Regional en cancha de Jockey. Lo hice con mi hijo Jorgito, con mi sobrino Facundo y como entrenador estaba mi hermano Tito. Algo inolvidable".

COACH-2.jpg Con el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby en 1988. UNO Santa Fe

"Con el seleccionado juvenil salimos subcampeones en San Juan, que perdimos contra la UAR en ese momento. Recuerdo que en la habitación de al lado estaba Diego Cash, teníamos la misma edad, pero en mi caso era tres cuartos. Al otro año ya me llamaron al seleccionado mayor, es como que ya estaba. El otro gran entrenador que tuvimos fue Juan Manuel Mateo, que nos generó un montón de conocimientos a todos en el seleccionado. Después vino una época que teníamos una conducción tripartita. Por ejemplo, estaba Jorge Bruzzone, con el Fino López y de CRAI, Alejandro Paz. Así fueron haciéndose hasta que cuando jugamos contra Australia que vino a entrenar Carlos Braga de Paraná, y colaboraba Copete Burgos".

-¿Que te acordás de los partidos internacionales?

-Con Australia en Colón fue un gran partido, y después jugué contra el Bordeaux de Francia en La Salle en Cabaña Leiva. Contra Francia invitamos jugadores como Fernando Del Castillo, el Monito Berazategui, Poet, varios chicos. Con Australia todos eran jugadores de Santa Fe. Contra Los Pumas jugué dos partidos aquí en Santa Fe. Luego, vino otro equipo no recuerdo bien, jugamos en cancha de CRAI, que invitamos jugadores de otros clubes. Después jugué otro partido contra Los Pumas en San Pedro, y ahí tuve una lesión grave. Le pegué con la cabeza a Cuesta Silva en la cadera y no me acuerdo más. A los seis años me encontré con él, el golpe que no fue golpe, me apuntó, me dijo durante dos años tuve el dolor. En ese partido, Julio Clement jugó un rato para cada equipo.

COACH-3.jpg Inolvidable momento junto a su sobrino Facundo, su hijo Jorgito y su hermano Tito. UNO Santa Fe

- ¿A que edad te retiraste realmente?

-Jugué ininterrumpidamente hasta los 45 años, que logré jugar con mi hijo y mi ahijado, y mi hermano Tito era el entrenador. En ese momento había hablado con Francisco Miño para entrenar la primera, estuve 2007 y 2008, que perdimos la final del regional. Y en el 2008 se incorporó Kiko Salva, que estaba con los backs, yo con los fowards, y Francisco que era el head coach. En el 2009 entrenamos Kiko y yo. Después me dijeron que no iba a entrenar, discutí con unos jugadores y me sancionaron. En el 2010, me entrené y volví a jugar, y lo hice todo ese año en el plantel superior. Perdimos la final del Regional de preserva contra Uni de Rosario en cancha de Jockey. Osea que a los 48 años jugué mi último partido. Hasta los 45 de modo ininterrumpido, tres años estuve de entrenador y después volví a jugar hasta los 48 años.

-¿Como fue el paso a ser entrenador en CRAI?

-Cuando estaba en Cha Roga, mientras jugaba ya era entrenador de los chicos. Pero en el CRAI la primera división tuve uno que llegó a la UAR, antes que todos, que era Emilio Traverso, y como árbitro. Era un buen equipo, estaban el Negro Maciel, Tomate Bournett, que tenía sus cosas. A ese equipo lo entrenamos con el Boga Corti. Después que dejé de entrenar la primera, me pusieron como colaborador en inferiores con Tito en varios procesos. Pasamos por la 92, en la 93, en la 94, después estuve entrenando mucho tiempo la 97, donde estaban Huesito, José Canuto y Pedro Marozzi, y la otra que estaba Tani Bay. Todos muy buenos equipos, con muchos jugadores que llegaron al plantel superior.

COACH-4.JPG El doctor Qüesta es un apasionado por el rugby, pero también por su profesión de abogado. UNO Santa Fe

-¿Que dirigentes tenés presentes del CRAI ?

-Para mí el dirigente del CRAI es mi hermano Tito, en cuanto a lo que labura, a lo que trabaja y a lo que pone el lomo. Todo lo que ha hecho, tuvo que dejar de jugar por una lesión en el pómulo, pero como dirigente lo tengo a él de referente. Ahora tengo un gran respeto por Pichai Gervasini, que es una de las personas más inteligentes y que mejor se maneja en el rugby. Otro gran dirigente es Julio Tejerina, y también el actual Alejandro Molinas, que es un fenómeno. Nos es fácil ser dirigente ahora, porque antes eras de Santa Fe. Ahora un dirigente lidia con Santa Fe, con Rosario y con Paraná. Los presidentes del club, tenemos la suerte que todos están vivos, salvo Maciel Vicens, padre del Pelado, después los podemos disfrutar a todos, desde Julio, Pichai y Alejandro. Y en la actualidad tenemos al presidente de la USR, que es Esteban Fainberg, que está haciendo un gran trabajo.

COACH-5.jpg En CRAI entrenando a los fowards de la división Menores de 19 en el año 1993.

-¿Como ves el rugby actual?

-El parate excepcional nos generó un problema muy grave que es fue que se termine el Súper Rugby, que es algo que nos va a frenar y nos va a poner un techo. Los jugadores se han ido a jugar a Europa, van a seguir teniendo la preparación, pero a nosotros nos va a frenar. Pero por otro lado, creo que va a ayudar a combatir uno de los grandes problemas que tenemos que son los clubes y el amateurismo. Hay cosas malas en lo deportivo, pero hay cosas que nos va a ayudar para fomentar el rugby, continuar con el amateurismo, y la vida de los clubes que tanto bien nos hace. En este estado que está la sociedad. Nuestro club y todos los de la USR van a tener un crecimiento, y se va a fortalecer ese sentido de pertenencia. Se va a terminar formando una base importante, porque se sabe a donde tenemos que aspirar a lo deportivo. Deportivamente en lo inmediato creo que vamos a estar complicados, pero después nos vamos a acomodar y todo va a ir solucionándose.