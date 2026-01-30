Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

El gobernador Pullaro recibió a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda

En el salón Blanco de Casa de Gobierno los 18 nadadores que competirán el domingo en la Maratón Santa Fe-Coronda fueron recibidos por el gobernador Pullaro

30 de enero 2026 · 15:56hs
El gobernador Pullaro le dio la bienvenida a los nadadores de la Maratón Santa Fe-Coronda.

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda y por ello el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro recibió este viernes por la mañana a los 18 protagonistas que el próximo domingo 1 de febrero animarán la 48° edición de la competencia de aguas abiertas.

En esta edición, la Maratón Santa Fe–Coronda contará con la participación de nadadores y nadadoras provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando el carácter internacional del evento y su prestigio en el calendario deportivo mundial.

Esta presentación fue una instancia de reconocimiento a los deportistas y de puesta en valor de una competencia histórica que, a 65 años de su primera edición, continúa posicionando a Santa Fe como sede de grandes eventos deportivos y como referencia del deporte de aguas abiertas a nivel internacional en el año de los Juegos Suramericanos 2026.

• LEER MÁS: No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

Los nadadores estuvieron en Casa de Gobierno

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes la presentación oficial de los nadadores y nadadoras que participarán de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda Copa Santa Fe en un acto que se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la ciudad capital. Será el segundo año consecutivo en que se lleve adelante, luego de no haberse concretado desde 2022.

maraton santa fe coronda nadadores en casa de gobierno 2
Los 18 deportistas concurrieron a la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe.

El gobernador afirmó que para su gestión “el deporte es fundamental, es lo que nos va a distinguir como provincia y nos convertirá en la capital del deporte a nivel nacional” y esta muestra deportiva que “tiene que ver con la superación personal pero también con la superación colectiva, son los valores que queremos que la sociedad santafesina incorpore, como la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo”, manifestó.

Pullaro destacó que la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda se recuperó “con un esfuerzo muy grande del Gobierno de la Provincia, sumado al trabajo de las personas que durante todo el año se esfuerzan para que esto se pueda llevar adelante”. Al mismo tiempo reconoció que el evento “está grabado en la memoria colectiva de los santafesinos y representa mucho para nosotros que decimos es ‘la más linda del mundo’ por cómo la gente desde la Capital y hasta Coronda acompaña, participa y los alienta”.

En tanto, la presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, reconoció que “nuestro objetivo son los nadadores y que la competencia esté llena de gente en las costas acompañándolos”.

Por su parte, el director deportivo del Comité Organizador, Fernando Fleitas detalló que “la competencia recorrerá 59.5 kilómetros y que el tiempo de carrera se estima en 7.45 y 8.15 horas de duración, que dependerá de las condiciones del tiempo y el río”.

maraton santa fe coronda nadadores en casa de gobierno3
Nadadores de diversos países en Santa Fe

En esta edición, la Maratón Santa Fe–Coronda contará con la participación de nadadores y nadadoras provenientes de ocho países: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, reafirmando el carácter internacional del evento y su prestigio en el calendario deportivo mundial.

Johndry Segovia (Venezuela)

David Carrillo Rozo (Colombia)

Daniel Jiménez Ponce (España)

Julien Pichot (Francia)

Alessio Occhipinti (Italia)

Txomin Dachary (Francia)

Giuseppe Ilario (Italia)

Niccolò Ricciardi (Italia)

Veronica Santoni (Italia)

Aquiles Balaudo (Argentina)

Martín Carrizo Yunces (Argentina)

Tomás Rodríguez (Argentina)

Santiago Boviez (Argentina)

Lucas Salinas (Argentina)

Mayte Puca (Argentina)

Mariel Loyato (Argentina)

Mateo Ramos Castro (Ecuador)

Matheus Evangelista (Brasil)

