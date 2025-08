El histórico DT Pablo Vicó se unió a River como asesor en Escuelas de fútbol

"Fui convocado por River para asesorar a los técnicos que se están iniciando en las escuelas de fútbol", confirmó Vicó en diálogo con SuperDeportivoRadio.

Y agregó el técnico de 69 años que "la gente de River es muy respetuosa. Llegué por intermedio de Hermes Desio".

Una trayectoria prácticamente ligada a Brown de Adrogué

Después de 15 años al frente de Brown de Adrogué, en donde dirigió 569 partidos (también tuvo un paso fugaz por Agropecuario de Carlos Casares) en las categorías de Ascenso del fútbol argentino, el experimentado entrenador continúa ligado al fútbol, que su verdadera pasión.

"Veo casi más de 800 chicos y asesoro entrenadores que tiene River, eso me permite tener la cabeza ocupada. Aparte, la gente de River un respeto total conmigo. No podían creer que les dijera que sí. Yo les pedí no dirigir a los chicos, pero sí es una linda función con los entrenadores", sintetizó el técnico.