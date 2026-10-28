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Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ganó el premio al mejor Balón de Oro de todos los tiempos, oficializado por la revista France Football

28 de octubre 2026 · 18:08hs
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Ronaldo ganó la votación al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ganó el premio al mejor Balón de Oro de todos los tiempos, oficializado por la revista France Football para todos los que hayan ganado el premio en más de una ocasión, por su rendimiento en la temporada 2008.

Cristiano Ronaldo, mejor Balón de Oro de todos los tiempos

La condecoración se definía mediante una votación abierta al público, en la que cada voto tenía el valor de un euro, y no permitía elegir al mejor jugador de la lista, sino la temporada más destacada que terminó en la obtención del premio al mejor jugador del año.

Así, aunque France Football confirmó que el lauro no tendrá un trofeo oficial y quedará como una votación, la campaña de 2008 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United quedó en el primer puesto, por delante de la de 2012 del astro Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo pudo sostener el dominio que tuvo desde el principio de la votación y fue elegido por la gente como el mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

El portugués se quedó con el primer puesto, mientras que la campaña en la que Messi convirtió 91 goles, en 2012, ocupó el segundo lugar.

Además, siete de los ocho Balones de Oro del argentino y los cinco del delantero portugués del Al-Nassr ocupan los 12 primeros puestos en la elección. Para encontrar a un jugador ajeno a ellos dos hay que bajar hasta el decimotercer escalón del listado, ocupado por el brasileño Ronaldo Nazário en 2002, campeón del Mundial de Corea-Japón 2002.

En aquella temporada, la 2007/08, que le hizo ganar el premio al mejor jugador del mundo, el atacante había convertido 42 goles y repartido siete asistencias en 49 encuentros, además de alzar la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes, y de ser el máximo goleador de la liga inglesa y de la principal competición europea.

Balón de Oro Cristiano Ronaldo France Football
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