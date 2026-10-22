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La AFA oficializó el regreso de la Promoción para el ascenso en 2027

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo, la AFA confirmó el regreso oficial de los duelos de Promoción a partir de la temporada 2027, luego de 15 años

22 de octubre 2026 · 17:55hs
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La AFA oficializó el regreso de la Promoción para el ascenso en 2027

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo, la AFA confirmó el regreso oficial de los duelos de Promoción a partir de la temporada 2027, luego de quince años de ausencia.

Vuelve la Promoción a los torneos de AFA

La modificación abarcará desde la Primera Nacional hacia las categorías inferiores, sin involucrar a la Liga Profesional, que continuará con su sistema de dos descensos directos y sin repechajes con la segunda categoría.

En la Primera Nacional, los dos últimos equipos de cada zona descenderán de manera directa. Además, el antepenúltimo conjunto de los directamente afiliados disputará una serie de promoción contra un rival de la Primera B, mientras que el representante de los indirectamente afiliados se medirá frente a un contrincante del Torneo Federal A.

En tanto, en la Primera B y la Primera C —tercera y cuarta categoría— se aplicará una promoción tanto para ascender como para descender, además de los cupos directos ya estipulados en cada divisional.

El formato de playoffs interdivisionales reproduce el sistema vigente entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012: las series se jugarán a partidos de ida y vuelta. El primer encuentro se disputará en la cancha del equipo que busque el ascenso y la revancha en el estadio del club que intente mantener la categoría.

Ese club de mayor jerarquía contará con ventaja deportiva: además de definir de local, un empate en el marcador global le bastará para conservar la categoría.

El recuerdo de aquel período incluye cruces memorables en el fútbol argentino y la participación de clubes grandes: Racing superó a Belgrano en 2007/2008, River perdió la promoción y descendió ante Belgrano en 2010/2011, y San Lorenzo venció a Instituto en 2011/2012.

En las categorías del ascenso profundo quedó marcado el duelo entre Chacarita y Nueva Chicago, con el famoso "avioncito" de Jorge "Tano" Passini, un penal en el último minuto y emociones al límite en San Martín. Después de una década y media, la AFA oficializó la restitución de la Promoción para 2027.

AFA promoción Comité Ejecutivo
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