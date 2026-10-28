El aviso de Campodónico: "Para Colón es malo enfrentar a Defensores"

El DT de Defensores de Belgrano habló habló en la previa del partido ante Colón y avisó que vendrán a Santa Fe buscando el protagonismo: "Podremos lo mejor"

Colón tendrá su última presentación de la fase regular de la Zona A de la Primera Nacional ante Defensores de Belgrano , que llegará a Santa Fe con la tranquilidad de haber logrado la permanencia. En la antesala, Mariano Campodónico analizó el desafío en diálogo con La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe.

El entrenador destacó el peso del Rojinegra, la calidad de su plantel y la experiencia de su técnico, aunque también consideró que el contexto puede jugar a favor del Dragón.

Campodónico elogió a Colón, pero quiere un Defensores protagonista

“Ante San Miguel ganamos un partido clave y ahora tenemos que ir a Santa Fe a enfrentar a un rival con mucha jerarquía y un gran entrenador. Así que estamos muy tranquilos”, expresó Campodónico.

• LEER MÁS: Delfino paró el equipo con dos cambios obligados en Colón

El técnico también explicó por qué considera que el escenario puede favorecer a Defensores de Belgrano. “Enfrentar a Defensores para Colón es malo, porque los chicos van a jugar más distendidos. Hay chicos que necesitan tener una chance de jugar y trataremos de poner lo mejor”, señaló.

Defensores de Belgrano visitará aliviado a Colón tras sellar la permanencia.

Lejos de plantear una visita conservadora, el DT fue contundente sobre la mentalidad con la que pretende afrontar el partido: “Defensores de Belgrano tiene que ganar en todos lados y por eso quiero que el equipo sea protagonista”.

• LEER MÁS: Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

En la misma línea, anticipó la propuesta futbolística que buscará llevar a cabo en Santa Fe. “Queremos ser protagonistas y agresivos. Esperamos estar a la altura y competir”, remarcó, con la intención de que su equipo pueda sostener una postura ofensiva frente a un adversario de peso.

"A Colón hay que respetarlo"

Más allá de la exigencia deportiva, Campodónico también dejó en evidencia su respeto por la historia rojinegra y el marco que ofrece su estadio. “A Colón hay que respetarlo, porque tiene mucha historia, gente, un enorme estadio y un gran equipo, que lo hacen un partido importante para nosotros”, afirmó. Además, recordó su etapa como futbolista y reconoció: “Me encantaba jugar en la cancha de Colón cuando era jugador”.

• LEER MÁS: El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Por último, el entrenador valoró la jerarquía del proyecto sabalero y la importancia que tiene el objetivo del ascenso para la institución. “Colón tiene historia y necesita jugar en Primera. Este año formó un gran plantel y tiene un gran entrenador que sabe jugar instancias importantes”, sostuvo.