El Inter de Coudet visitará a Universidad de Chile por la Copa Libertadores

Internacional de Porto Alegre, el equipo que dirige el entrenador argentino Eduardo Coudet, iniciará hoy su actuación en la edición 2020 de la Copa Libertadores cuando enfrente a Universidad de Chile, en un partido por la fase 2 de la competencia.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio Nacional de Santiago de Chile. El árbitro será el argentino Facundo Tello, acompañado por sus compatriotas Julio Fernández (primer asistente) y Ezequiel Brailovsky (segundo).

Internacional, conducido por Coudet (ex DT campeón con Racing), viene de igualar sin goles con Ypiranga Erechim, en un partido válido por la fase clasificatoria del torneo Gaúcho, uno de los estaduales del fútbol de Brasil.

En ese encuentro disputado en el estado de Río Grande do Sul, el técnico argentino reservó a varios de sus titulares, razón por la cual no tuvieron rodaje ni el zaguero central Víctor Cuesta (ex Independiente) ni el experimentado mediocampista Andrés D'Alessandro (ex River Plate).

Por su lado, Universidad de Chile, a las órdenes del técnico Hernán Caputto (nació en la Argentina, fue arquero de Tigre y se nacionalizó chileno hace años), se impuso categóricamente a Curicó Unido (5-1), por el certamen doméstico.

En ese partido cumplió una fantástica tarea el goleador argentino Joaquín Larrivey (ex Vélez y Huracán), quien festejó cuatro conquistas.

En la 'U' de Chile también podrían alistarse el lateral Matías Rodríguez (ex inferiores de Boca) y el enlace Walter Montillo (ex Tigre).

Habrá otras dos series eliminatorias que tendrán hoy sus respectivos cotejos de ida.

En una de ellas, Independiente Medellín, con los probables concursos de los argentinos Adrián Arregui (ex Temperley) y Germán Cano (ex Chacarita), recibirá en Colombia a Deportivo Táchira de Venezuela, desde las 21.30 de Argentina.