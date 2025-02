El jefe de Alpine respaldó a Jack Doohan por la polémica con Franco Colapinto

En la reciente presentación de los monoplazas en Londres, Doohan tuvo un incómodo momento cuando fue consultado por el papel de Colapinto en Alpine. Ante la insistencia de los periodistas sobre su situación contractual y el futuro del pilarense en el equipo, el australiano respondió de manera contundente: “El año pasado era un piloto reserva de 21 años. Con un contrato de larga duración. Pero no, no lo tengo. ¿Quizás debería? No lo sé. Realmente no entiendo eso como una pregunta, pero sí, definitivamente no”, expresó Doohan.