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Arranca una semana de paro universitario: en Santa Fe habrá una marcha y abrazo al Rectorado de la UNL

El paro involucra a las distintas facultades y escuelas preuniversitarias de la UNL, y se extenderá hasta el sábado. En Santa Fe, docentes y trabajadores universitarios se movilizarán desde APUL y realizarán un abrazo simbólico al Rectorado

18 de agosto 2026 · 08:54hs
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Cinco días de paro universitario: en Santa Fe habrá una marcha y abrazo al Rectorado de la UNL

José Busiemi

Cinco días de paro universitario: en Santa Fe habrá una marcha y abrazo al Rectorado de la UNL

Las universidades nacionales públicas vuelven a paralizar sus actividades desde este martes 18 de agosto, luego del feriado, en el marco de un nuevo plan de lucha impulsado por los docentes universitarios.

La medida de fuerza se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el sábado 22, y alcanza a las facultades y escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

LEER MÁS: Financiamiento universitario: antes del paro, la rectora de la UNL exigió al Gobierno que cumpla la cautelar y complete los fondos previstos por ley

El paro fue convocado por Conadu Histórica y se desarrolla en reclamo de una recomposición salarial y por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un conflicto que lleva varios meses y que todavía no encuentra una solución definitiva.

Abrazo simbólico al Rectorado de la UNL

En Santa Fe, las actividades de protesta tendrán un momento central este miércoles 19 de agosto. Docentes, trabajadores universitarios y sectores de la comunidad educativa se concentrarán a las 10.30 en la sede de APUL, ubicada en 1 de Mayo 3164.

Desde allí marcharán hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, donde realizarán un abrazo simbólico en defensa de la universidad pública y para reclamar la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta se plantea como una nueva señal de la comunidad universitaria frente al deterioro salarial y a las dificultades presupuestarias que atraviesan las casas de altos estudios.

Cuáles son los reclamos de los docentes universitarios

El reclamo de los docentes universitarios mantiene como principales ejes la recomposición de los salarios y el cumplimiento de una serie de medidas vinculadas al financiamiento del sector.

Entre los puntos planteados se encuentran:

  • Recomposición salarial para los docentes universitarios.
  • Pago del 28,5% correspondiente a junio.
  • Restitución del Fonid.
  • Actualización de la garantía salarial.
  • Actualización de los fondos destinados a capacitación.
  • Plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto se mantiene abierto y las medidas de fuerza continuarán durante las próximas semanas, incluso después de una instancia judicial que las universidades consideran clave.

Audiencia de conciliación el viernes 21 de agosto

En medio del paro universitario, las instituciones fueron convocadas a una audiencia de conciliación para el viernes 21 de agosto. El encuentro será una nueva instancia para discutir el alcance del financiamiento y los recursos que deben recibir las universidades nacionales.

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, se refirió a la convocatoria y sostuvo que el planteo del sistema universitario estará centrado en el cumplimiento de una resolución judicial. “Ahora estamos convocados a una audiencia de conciliación para el viernes próximo, el 21 de agosto, pero la posición que va a llevar el sistema tiene que ver con esto: hay un fallo firme y queremos que ese fallo se cumpla”, señaló Tarabella.

Desde el ámbito universitario buscan que la discusión no quede circunscripta a los acuerdos alcanzados previamente, sino que contemple el alcance de la resolución judicial y las disposiciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto continuará después de la audiencia

La audiencia judicial del viernes no significará el final de las medidas de fuerza. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que representa a los trabajadores no docentes, anunció un paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto.

De esta manera, el conflicto universitario tendrá nuevas jornadas de protesta durante la próxima semana y continuará involucrando tanto a docentes como a trabajadores no docentes.

• LEER MÁS: Financiamiento universitario: antes del paro, la rectora de la UNL exigió al Gobierno que cumpla la cautelar y complete los fondos previstos por ley

Santa Fe Universitario paro UNL docentes universitarios
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