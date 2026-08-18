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Aumentó a 6.438 la cifra de fallecidos por los sismos del 24 de junio en Venezuela

En la última semana se recuperaron 137 cueros entre los escombros.

18 de agosto 2026 · 08:49hs
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Aumentó a 6.438 la cifra de fallecidos por los sismos del 24 de junio en Venezuela.

Aumentó a 6.438 la cifra de fallecidos por los sismos del 24 de junio en Venezuela.

La cifra de fallecidos por los dos terremotos que sufrió Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.438, luego de que se agregaran otros 137 cuerpos recuperados entre los escombros en la última semana.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez), indicó en sus redes sociales que casi ocho semanas después de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud se recogieron más de 528.000 toneladas de escombros, entre los cuales continúan apareciendo personas fallecidas.

LEER MÁS: Bomberos de Santa Fe fueron convocados para rescatar víctimas del terremoto en Venezuela

Las zonas más afectadas

La mayoría de las muertes ocurrieron en La Guaira, la zona más afectada por los sismos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

También indicaron que 6.462 personas fueron rescatadas tras los terremotos.

El número de heridos se mantiene en 16.740 desde el 1º de julio, la última vez que se mencionaron en un reporte oficial. Otros datos también fueron omitidos, entre ellos la cifra de personas sin vivienda. El 24 de julio se reportaron 17.900 ciudadanos sin viviendas por el colapso de 190 edificios.

Los sismos fueron los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país sudamericano.

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