El lanzador de martillo Emmanuel Giambruni continúa en franco crecimiento

Emmanuel Giambruni.jpg El atleta de 26 años, representa al Club Sunchales, y viene de afrontar el Nacional de Mayores.

En el torneo homenaje a Guillermo Chiaraviglio, el cual fue organizado por la Asociación Santafesina y se concretó en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti, Emmanuel se quedó con la medalla de oro al lograr un lanzamiento de 52.08. Una marca que fue muy buena y para lo cual ha trabajado mucho.

"El balance de esta primera etapa de la temporada creo que ha sido buena, tuve un buen rendimiento en el torneo homenaje a Guillermo Chiaraviglio, ya que puede mejorar marca, se pudo dar, fueron dos metros pero fue un mejoramiento en relación a las últimas pruebas que había realizado" le dijo el lanzador de martillo a UNO Santa Fe.

Giambruni manifestó que "en el Nacional de Mayores en Mar del Plata no me fue bien, no se me dio, de hecho no pude mejorar, y creo que tiré bastante mal. Creo que la clave estuvo en que no me pude llegar a acomodar. Estaba lloviendo y todo, pero los demás chicos si pudieron tirar bien, no debo poner como una excusa".

Una preparación en varios frentes

"La pretemporada para dichas competencias fue bastante tranquila, la trabajamos con baja intensidad, puesto que no queríamos cargar porque tenía unos dolores de espalda, y si se me carga o exijo mucho, me aparecen dolores muy fuertes, y por eso no lo cargamos desde el punto más físico" sostuvo el atleta que es entrenador por Adrián Marzo.

En el mismo sentido manifestó que "En el aspecto técnico si trabajamos bastante duro, en la cuestión lanzamiento, ya que apuntamos a pulir algunas cuestiones importantes. Sucede que estamos buscando mejorar la técnica, y ahora estamos tratando de seguir trabajando. Igualmente apuntamos a la Copa de Mayores, que es el torneo más importante que se viene, y la idea es volver a hacer una mini pretemporada, y ver como responde el cuerpo".

Emmanuel Giambruni.jpg El lanzador de martillo es técnico electromecánico, y ahora se prepara para la Copa de Mayores.

A cerca de como es una jornada suya sostuvo que "A entrenar a la pista vengo todos los días. Vengo alrededor de las cinco de la tarde, hago la entrada en calor, por lo general lo hago bajo la supervisión del profesor Adrián Marzo, hago lanzamientos hasta las siete de la tarde, y posteriormente, si está en la rutina, voy al gimnasio, o voy a hacer algunos saltos".

Sus comienzos en el atletismo

"En el atletismo me inicié por haberlo visto en la televisión, pregunté en la escuela y me mandaron para el Card. Arranqué con Adrián durante un buen tiempo, hasta que tuve que dejar por la escuela. Cuando pude retomé, lo hice con Ricardo Luciani en el Club Sunchales, que es la institución para la que compito en la actualidad. Después no coincidían mis horarios escolares con los de mi entrenador, entonces regresé con el profesor Marzo, y desde entonces me da una mano con la parte de lanzamientos, que es algo en el que tiene mucha experiencia" expresó el representante del Club Sunchales.

En el mismo sentido, manifestó que "El atletismo es un poco solitario, pero en el momento de entrenar siempre hay gente en la pista, nos damos una mano entre todos, acá también está Gerardo que fue mi profesor en la escuela, así que al momento de lanzar puede que sea solitario, pero después no, porque somos varios entrenando. Cuando me inicié hice otras disciplinas, hice otras pruebas, pero había empezado con martillo. Hice bala, disco y jabalína, pero siempre me gustó el martillo, y es a lo que me dedico.

Sobre lo que se viene, Emmanuel describió que "Ahora hay unas semanas de descanso, de baja intensidad, pero retomaremos inmediatamente con una mini pretemporada para esta competencia que será en Mar del Plata. Si se da un torneo en el proceso, seguramente buscaremos estar presentes, pero el mayor desafío es la copa de mayores".