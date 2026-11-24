Racing giró un pago pendiente por la venta del delantero a Nizhniy Novgorod. Tras varios meses de quiebre, el diálogo con Unión se va reestableciendo

Las relaciones entre Unión y Racing comenzaron a transitar otro camino. Después de varios meses de diferencias y un vínculo dirigencial prácticamente quebrado, desde Avellaneda empezaron a mostrar señales concretas de predisposición para regularizar las obligaciones económicas que mantenían con el club santafesino.

Racing comenzó a pagarle a Unión

En ese contexto, la Academia cumplió con uno de los compromisos que tenía pendientes: giró 120.000 dólares correspondientes a la transferencia de Adrián Balboa a Nizhniy Novgorod. El delantero, que actualmente juega en Banfield, había dejado una deuda abierta entre las instituciones y ahora ese capítulo quedó saldado.

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De esta manera, se produjo un avance en una relación que venía bastante deteriorada y que, lentamente, comenzó a recomponerse a partir de una mayor voluntad de pago por parte de Racing. Sin embargo, todavía queda una cuenta importante por resolver.

Racing le giró 120.000 dólares a Unión por una cuenta de Balboa (hoy en Banfield).

Se trata del 30% que le corresponde a Unión por la venta de Juan Nardoni, quien pasó de Racing a Gremio. Si bien hasta el momento no se produjo ningún giro por ese concepto, en Santa Fe observan con mejores expectativas el escenario, especialmente después de los importantes ingresos que recibió la Academia por la operación con el club brasileño.

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La intención es que ese compromiso también termine cumpliéndose y que las diferencias económicas que durante tanto tiempo tensionaron el vínculo puedan quedar definitivamente atrás. Por ahora, el pago por Balboa representa un paso concreto. Pero todavía hay números que ajustar y una negociación que seguir de cerca. En Unión esperan que la predisposición que comenzó a mostrar Racing se traduzca también en el cumplimiento de lo que resta de la operación por Nardoni.