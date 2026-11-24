Tras una reunión con funcionarios provinciales, los trabajadores del río decidieron liberar las rutas, aunque continuarán con las protestas. Reclaman asistencia económica ante la emergencia hídrica y aseguran que llevan 40 días sin poder trabajar. El Gobierno se comprometió a dar una respuesta antes de que termine la semana.

Pescadores de Santa Fe. Levantaron los cortes de ruta pero mantienen acampes a la espera de respuestas.

Luego de una jornada de protestas y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, los pescadores resolvieron levantar las interrupciones del tránsito, aunque mantendrán los acampes hasta obtener una respuesta concreta a sus reclamos. La decisión se tomó este martes por la tarde, después de una reunión con representantes del Gobierno provincial, que se comprometieron a evaluar el pedido y brindar una respuesta en lo que resta de la semana.

Del encuentro participaron funcionarios de los ministerios de Ambiente, Igualdad y Desarrollo Humano y Seguridad, junto con representantes del sector pesquero. El principal planteo estuvo vinculado con la necesidad de recibir asistencia económica ante las dificultades que atraviesan las familias que dependen de la actividad, afectada por la crecida del río Paraná.

De esta manera, si bien se desactivaron los cortes de circulación que se habían registrado en diferentes localidades, los trabajadores resolvieron sostener las medidas de protesta en los lugares donde instalaron sus carpas, a la espera de una definición oficial.

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El reclamo involucra a 17 comunidades pesqueras

Jesús Pérez, integrante de la Asociación Civil de Pescadores, explicó que las manifestaciones reúnen a 17 comunidades pesqueras distribuidas a lo largo del territorio santafesino, desde Puerto Gaboto hasta Florencia.

La situación más compleja se registró en el norte provincial, donde se produjeron cortes totales en algunos sectores de la Ruta Nacional 11. También hubo manifestaciones en Reconquista, Alejandra, Colonia Teresa, San Javier, Helvecia y otras localidades de la región costera.

En la ciudad de Santa Fe, los pescadores se concentraron en inmediaciones de la Fuente de la Cordialidad, sobre la Ruta Nacional 168, donde organizaron un acampe que tenía prevista la participación de entre 150 y 200 trabajadores del río.

Piden asistencia económica y el cumplimiento de la Ley de Pesca

Uno de los principales reclamos del sector es acceder a una ayuda económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de la emergencia hídrica que afecta a las comunidades costeras.

Pérez sostuvo que el pedido se fundamenta en la legislación provincial que regula la actividad pesquera y contempla mecanismos de asistencia ante situaciones extraordinarias de crecida o bajante del río.

“Nosotros lo único que estamos pidiendo acá es que se cumpla la ley, la ley de pesca”, manifestó el representante de los trabajadores.

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Además, explicó que desde hace meses vienen presentando notas ante el Gobierno provincial para solicitar la utilización de los recursos del Fondo de Reconversión Pesquera, financiado, entre otros conceptos, por la actividad de fiscalización y la comercialización de pescado.

Según aseguró Pérez, el sector no recibe asistencia proveniente de esos fondos desde 2012.

Aseguran que llevan 40 días sin poder trabajar

La preocupación de los pescadores está vinculada con la falta de ingresos y la incertidumbre sobre cuánto tiempo se prolongará la emergencia hídrica. Muchos trabajadores dependen exclusivamente de la pesca para sostener a sus familias y aseguran que las condiciones actuales les impiden desarrollar normalmente su actividad.

“Hoy realmente los trabajadores del río hace 40 días que no trabajan, que la están pasando mal y necesitan que el Estado provincial se haga cargo de esto, de estas familias de pescadores”, expresó Pérez.

El referente también advirtió que una nueva suba del Paraná durante diciembre y enero podría profundizar las dificultades económicas que atraviesa el sector, por lo que reclamó una respuesta que contemple la continuidad de la emergencia.

Asimismo, pidió a las autoridades del Ministerio de Seguridad que garanticen el derecho a manifestarse y eviten situaciones de violencia durante las protestas.

Por el momento, los pescadores mantendrán los acampes en distintos puntos de la provincia y permanecerán a la espera de la respuesta que el Gobierno santafesino se comprometió a brindar antes de que finalice la semana. Mientras tanto, las rutas quedaron liberadas tras la jornada de reclamos.