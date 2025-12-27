El mediocampista de Estudiantes Santiago Ascacíbar fue ofrecido a Boca

Luego de comenzar a negociar con River, la gente que representa a Santiago Ascacíbar, se puso en contacto con la dirigencia de Boca para ofrecer al volante

En stand by las negociaciones con River, que priorizó avanzar en las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el futuro de Santiago Ascacíbar puede dar un giro inesperado en el comienzo del mercado de pases: fue ofrecido a Boca, que analiza la situación y no descarta iniciar gestiones formales.

Tal como ocurrió en el caso de Gastón Hernández, en una movida que ya se volvió habitual en el fútbol argentino, el representante del jugador se contactó con los dirigentes del Xeneize para acercar la posibilidad de sumar al futbolista de 28 años, que viene de cerrar un año consagratorio con Estudiantes, tras conquistar el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Si bien el puesto de volante central o interno no es un lugar que hoy sea prioridad para reforzar en Boca, ya que la mira apunta a un central y dos delanteros, el hecho de que se trate de un mediocampista polifuncional y de jerarquía que Juan Román Riquelme ha querido sumar en otros mercados hace que tome otro carácter.

En Boca por ahora manejan el tema con cautela, pero lo cierto es que nadie niega internamente iniciar una gestión formal por Ascacíbar luego del acercamiento de su representación.

El Ruso tiene un año más de contrato en Estudiantes, pero tanto el jugador como el propio presidente del club, Juan Sebastián Verón, unificaron criterios en sus declaraciones y le abrieron la puerta a una salida prematura tras la gloria conseguida en 2025.

Luego de alzar un nuevo título, Ascacíbar fue consultado sobre su futuro y dijo: "Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar". La novela recién comienza y promete más capítulos, en una nueva disputa entre Boca y River por un jugador en el mercado de pases.