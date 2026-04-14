El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 3,4% en marzo, lo que representó una aceleración respecto a febrero. En lo que va del año el incremento llega al 9,4% y el Gobierno espera que desde abril comience una desaceleración.

El Indec informó que la inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de marzo fue de 3,4% , lo que significó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% registrado en febrero .

Con este resultado, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 32,6% , mientras que el acumulado en los primeros tres meses del año llegó al 9,4% , en línea con las estimaciones que manejaban tanto el Gobierno como consultoras privadas.

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Entre los factores que influyeron en el aumento de precios durante marzo se destacó el impacto del encarecimiento internacional del petróleo, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente, lo que derivó en subas en los combustibles y presiones en distintos costos de la economía. A esto se sumaron factores estacionales, como los gastos asociados al inicio del ciclo lectivo.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

De acuerdo con el organismo estadístico, el IPC acumula diez meses consecutivos de subas, con una tendencia que se mantiene desde julio de 2025, cuando la inflación había sido del 1,9%.

En este contexto, desde el Gobierno sostienen que a partir de abril podría comenzar un proceso de desaceleración de la inflación, acompañado por una recuperación de la actividad económica.

Antes de conocerse el dato oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la inflación de marzo superaría el 3% debido al impacto del precio del petróleo. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock con el petróleo”, señaló durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El funcionario explicó que la suba del crudo a nivel internacional repercute directamente en los combustibles y en la estructura de costos de distintos sectores, como el transporte y los alimentos. En ese marco, aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento; se vienen los mejores meses”.