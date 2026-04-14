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Provincial Juvenil Femenino: la ASB tiene rivales confirmados para Venado Tuerto

Venado Tuerto se prepara para recibir el Provincual Juvenil de damas entre el 24 y 26 de abril y el elenco de la ASB tiene todo claro

14 de abril 2026 · 15:34hs
Provincial Juvenil Femenino: la ASB tiene rivales confirmados para Venado Tuerto

Venado Tuerto se prepara para recibir el Campeonato Provincial Juvenil de rama femenina, entre el 24 y 26 de abril, y el elenco de la ASB tiene todo claro con sus rivales.

La organización estará a cargo de la Asociación Venadense, con el gimnasio Mateo Migliore del club Centenario como sede de los cotejos.

La zona A estará integrada por Rosario, Rafaela y Noroeste. En tanto, en la zona B estarán Santa Fe, Cañada de Gómez y Venado Tuerto.

CRONOGRAMA DE COMPETENCIA DEL PROVINCIAL

Viernes 24

Recepción de delegaciones

Sábado 25

Fase de Grupos

Domingo 26

Partido 5to y 6to puesto

Semifinales

Partido 3er y 4to puesto

Final

Provincial Venado Tuerto ASB
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