Venado Tuerto se prepara para recibir el Campeonato Provincial Juvenil de rama femenina, entre el 24 y 26 de abril, y el elenco de la ASB tiene todo claro con sus rivales.
Provincial Juvenil Femenino: la ASB tiene rivales confirmados para Venado Tuerto
Venado Tuerto se prepara para recibir el Provincual Juvenil de damas entre el 24 y 26 de abril y el elenco de la ASB tiene todo claro
14 de abril 2026 · 15:34hs
La organización estará a cargo de la Asociación Venadense, con el gimnasio Mateo Migliore del club Centenario como sede de los cotejos.
La zona A estará integrada por Rosario, Rafaela y Noroeste. En tanto, en la zona B estarán Santa Fe, Cañada de Gómez y Venado Tuerto.
CRONOGRAMA DE COMPETENCIA DEL PROVINCIAL
Viernes 24
Recepción de delegaciones
Sábado 25
Fase de Grupos
Domingo 26
Partido 5to y 6to puesto
Semifinales
Partido 3er y 4to puesto
Final