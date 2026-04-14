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Unión postergó la vigilia por su aniversario 119 producto del pronóstico de mal clima

Unión decidió suspender la celebración por el aniversario 119 ante la alerta por tormentas y trasladarla a la previa del partido del viernes frente a Newell’s

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 15:46hs
Unión postergó la vigilia por su aniversario 119 producto del pronóstico de mal clima

La celebración tendrá que esperar, ya que Unión decidió postergar la tradicional vigilia de este martes por su aniversario 119 debido al pronóstico de mal tiempo que afecta a la región.

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Con una alerta vigente por lluvias y tormentas eléctricas, desde la institución optaron por anticiparse a cualquier inconveniente y resolvieron suspender el evento previsto originalmente. La medida responde a la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo de la actividad, especialmente en lo que respecta al montaje y funcionamiento de la infraestructura planificada para la ocasión.

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Se postergó la vigilia en Unión

A través de un comunicado oficial, el club explicó: “Las condiciones climáticas previstas, con alerta por tormentas eléctricas e inestabilidad durante la jornada, impiden garantizar el correcto montaje y funcionamiento de la infraestructura planificada para la previa de los 119 años en las condiciones que el evento requiere”.

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La celebración del aniversario de Unión se pasó para el viernes, a las 18, previo al partido ante Newell's.

La celebración del aniversario de Unión se pasó para el viernes, a las 18, previo al partido ante Newell's.

En ese sentido, se confirmó que la celebración no se cancela, sino que se traslada: el festejo se realizará finalmente este viernes, en la antesala del encuentro frente a Newell's de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura.

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Según detallaron, la previa comenzará a partir de las 18, en lo que promete ser un marco especial para conmemorar un nuevo aniversario rojiblanco, ahora con el fútbol como escenario principal.

Unión aniversario vigilia
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