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El Boca de Arruabarrena estira el invicto y sueña con una histórica cuádruple corona

Boca le dio vuelta un partido clave a Racing para ser semifinalista de la Copa Argentina, estirar su invicto y seguir el sueño de una histórica cuádruple corona

28 de septiembre 2026 · 14:46hs
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El Boca de Arruabarrena estira el invicto y sueña con una histórica cuádruple corona

Boca le dio vuelta un partido inolvidable este domingo a Racing para imponerse por 3-2, meterse en las semifinales de la Copa Argentina, estirar su gran invicto y además mantener vivo el sueño de una histórica cuádruple corona.

Boca va por todo

Esto se debe a que el Xeneize está metido de lleno tanto en la Copa Argentina, como en la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el título de Campeón de Liga. En la Copa Argentina, eliminó a Racing tras remontar una desventaja de dos goles y avanzó a semis, donde se medirá con Banfield.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de dejar en el camino al San Pablo de Brasil para también avanzar a semis, instancia en la que se enfrentará con el Vasco da Gama, equipo del mismo país vecino.

Esta competencia cobra una gran importancia para Boca, ya que le permitiría cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Por último, a Boca se le presenta una doble oportunidad con el campeonato local. Esto ocurre porque el "Xeneize" podría consagrarse en el Torneo Clausura, donde marcha quinto en la Zona A con 17 puntos, y a través de la tabla anual, que le otorga el título de Campeón de Liga a fin de año al equipo que culmine primero.

Como si esto fuera poco, Boca llega a esta parte final del año con un increíble invicto de 15 partidos que comenzó a principios de agosto con el empate ante Newell's.

Este domingo contra Racing parecía que la racha llegaba a su fin, ya que caía 2-0 a los 72 minutos, pero pudo dar vuelta la historia con un coraje increíble y gracias al triplete del delantero ecuatoriano Enner Valencia. En el corto plazo, Boca tendrá dos partidos del Torneo Clausura por delante antes del encuentro de ida ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Boca Copa Argentina Rodolfo Arruabarrena
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