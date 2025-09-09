Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

El minuto a minuto de la Argentina ante Ecuador en Guayaquil

Argentina ya visita a Ecuador, en Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 20:00hs
El minuto a minuto de la Argentina ante Ecuador en Guayaquil

La Selección Argentina ya visita a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comandados por Lionel Scaloni no cuentan con la presencia de Lionel Messi, quien fue desafectado para enfocarse en la MLS. El elenco campeón del mundo viene de superar por 2-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y manda en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Live Blog Post

Comenzó el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil

Sin Leo Messi, la Argentina ya visita a Ecuador, en Guayaquil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1965551942756958519&partner=&hide_thread=false
Selección Argentina
Live Blog Post

PT 15' Argentina y Ecuador empatan sin goles en Guayaquil

Argentina no la pasa bien en Guayaquil, donde empata sin goles frente a Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Argentina Ecuador.jpg

Formaciones de Argentina y Ecuador

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina Ecuador Guayaquil
Noticias relacionadas
hernandez y spajic convocados a la preseleccion argentina u17

Hernández y Spajic convocados a la Preselección Argentina U17

AFoto: Gentileza/Martín Peregorgentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas.

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

confirmados los amistosos de argentina de octubre en la gira por ee.uu.

Confirmados los amistosos de Argentina de octubre en la gira por EE.UU.

argentina cerrara las eliminatorias frente a ecuador sin messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Lo último

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

Último Momento
Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas a quienes tienen en sus manos la apelación

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas "a quienes tienen en sus manos la apelación"

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional