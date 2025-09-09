El minuto a minuto de la Argentina ante Ecuador en Guayaquil

Argentina ya visita a Ecuador, en Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial.

La Selección Argentina ya visita a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comandados por Lionel Scaloni no cuentan con la presencia de Lionel Messi, quien fue desafectado para enfocarse en la MLS. El elenco campeón del mundo viene de superar por 2-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y manda en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Sin Leo Messi, la Argentina ya visita a Ecuador, en Guayaquil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo Mundial.



Así sonó el himno argentino en Guayaquil

Argentina no la pasa bien en Guayaquil, donde empata sin goles frente a Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Formaciones de Argentina y Ecuador

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.