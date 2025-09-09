La Selección Argentina ya visita a Ecuador en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
El minuto a minuto de la Argentina ante Ecuador en Guayaquil
Por Ovación
Los comandados por Lionel Scaloni no cuentan con la presencia de Lionel Messi, quien fue desafectado para enfocarse en la MLS. El elenco campeón del mundo viene de superar por 2-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y manda en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
Formaciones de Argentina y Ecuador
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.