Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

Sin Lionel Messi y con muchos cambios, la Albiceleste cayó por 1-0 ante la Tri con un penal de Valencia en el cierre del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026. Otamendi y Caicedo fueron expulsados.

9 de septiembre 2025 · 22:24hs
Argentina cerró las Eliminatorias con una dura caída ante Ecuador en Guayaquil

Argentina, sin Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades, nueve más que el escolta.

Con el único gol de penal de Enner Valencia a los 57 minutos de la primera etapa, Ecuador se impuso bien ante Argentina, que sufrió con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Otamendi durante una hora de partido y le costó llegar al arco defendido por Hernán Galíndez.

En un primer tiempo parejo por parte de ambos seleccionados, Ecuador tuvo las aproximaciones más claras, con el experimentado Enner Valencia, pero Emiliano Martínez estuvo firme en dos ocasiones: una con la pierna mano a mano en el centro del área y otra atajada complicada en el primer palo que envió al tiro de esquina.

Sin embargo, a los 30 minutos, Valencia se escapó solo y dejó larga la pelota, pero Nicolás Otamendi no controló el cuerpo en velocidad y chocó al delantero, lo que generó su expulsión por parte del árbitro Wilmar Roldán por una infracción de último recurso.

Ya en el final de la primera etapa, Nicolás Tagliafico fue a disputar en el aire una pelota con Ángelo Preciado y le dio con el codo en el rostro, lo que tras la revisión del VAR, Roldán sancionó como penal para Ecuador. El goleador Valencia puso el 1 a 0 a los 57 minutos.

En la segunda etapa, los dirigidos por Lionel Scaloni emparejaron números con Ecuador por la expulsión de Moisés Caicedo: el mediocampista pisó a Tagliafico y recibió la segunda tarjeta para irse a los vestuarios a los cinco minutos del complemento.

No obstante, la paridad en cancha no le alcanzó al equipo argentino y quedó muy lejos del arco local, sin presencia ni de Lautaro Martínez, como así tampoco de Julián Álvarez, quienes quedaron muy aislados del mediocampo.

La última vez que Argentina había perdido ante Ecuador fue el 8 de octubre de 2015, en las Eliminatorias para la Copa Mundial de Rusia 2018, con un resultado de Argentina 0–2 Ecuador en el estadio El Monumental. En ese duelo, solo Otamendi repitió esta noche su participación, ya que Messi tampoco estuvo presente.

Desde aquel partido pasaron ya casi 10 años, en donde la Selección se mantuvo sin derrotas frente a Ecuador. Argentina registró solo victorias o empates, con seis triunfos y dos empates contando amistosos, Eliminatorias y Copa América.

Síntesis de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas:

Fecha 18.

Ecuador 1-0 Argentina.

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

VAR: Leonard Mosquera (Colombia).

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho, Alan Franco, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata; Enner Valencia DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Goles en el primer tiempo: 55m Enner Valencia -penal- (E).

Expulsados en el primer tiempo: 31m Nicolás Otamendi (A).

Expulsados en el segundo tiempo: 5m Moisés Caicedo (E).

Cambios en el primer tiempo: 38m Juan Foyth por Simeone (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, John Yeboah por Preciado (E); 14m Kendry Páez por Valencia (E); Jordy Alcivar por Angulo (E); 17m Franco Mastantuono por Paredes (A); 18m Julián Álvarez por L. Martínez (A); 23m Nahuel Molina por Montiel (A); Giovani Lo Celso por De Paul (A); 24m Kevin Rodríguez por Plata (E).

