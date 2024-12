El Mono Navarro Montoya volverá a dirigir

Navarro Montoya fue presentado en el día de hoy como el nuevo entrenador de Ramón Santamarina, que viene de haber llegado a las semifinales por el ascenso a la Primera Nacional, y firmó hasta finales de 2025, con el objetivo de volver a la segunda categoría.

Cómo le fue al Mono Navarro Montoya en su etapa como DT

En su etapa como DT, el "Mono" no contó con muchas oportunidades para demostrar su valía. Dio sus primeros pasos en Chacarita, en 2013, jugando la Primera B Metropolitana. En el club "Funebrero" solo estuvo al mando durante seis partidos, de los cuales ganó uno, empató dos y perdió tres, y fue despedido tras no clasificar al reducido por el ascenso. Sobre su temprana despedida, el nacido en Medellín había expresado que "es imposible desarrollar una idea en seis partidos. Los proyectos y los equipos necesitan tiempo, la ignorancia no".

Tras siete años alejado de las canchas, el "Mono" había llegado a un acuerdo con Guadalajara, de la cuarta división española, en 2020, pero su paso también fue corto: tras solo cinco partidos oficiales, el DT volvió a quedarse sin trabajo.

Además, Navarro Montoya fue dirigente de Boston River de Uruguay durante cuatro años, hasta llegar a la dirección técnica de Chacarita, y en la actualidad formaba parte del panel de diversos programas del canal ESPN.