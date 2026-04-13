Unión volvió a tropezar con la misma piedra: no lo pudo sostener y lo pagó caro en La Plata

Unión no pudo sostener nuevamente un resultado, ante un equipo alternativo, y sigue sin victorias antes los que pelean en zona de clasificación.

Unión volvió a dejar escapar una oportunidad que parecía encaminada. Como ya le había ocurrido ante rivales de peso en este campeonato, el equipo de Leonardo Madelón no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo frente a Estudiantes de La Plata, profundizando una tendencia que empieza a transformarse en una preocupación concreta.

El Tate llegó a La Plata con la intención de aprovechar un contexto favorable: enfrente tenía a un equipo alternativo de Estudiantes, que venía de jugar en Medellín ante Independiente Medellín por la Copa Libertadores. Y en el arranque del partido pareció lograrlo. Con un gol de Marcelo Estigarribia, Unión se puso en ventaja y daba la sensación de tener el control.

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Sin embargo, la historia volvió a repetirse. El equipo santafesino no logró sostener la diferencia y el conjunto platense reaccionó a tiempo. Primero apareció Fabricio Pérez para empatar y luego Mikel Amondaraín lo dio vuelta en los minutos finales, en otro golpe sobre el cierre que dejó sin respuestas al conjunto rojiblanco.

Un problema que se repite en Unión

No es un hecho aislado. Unión ya había mostrado esta fragilidad en partidos recientes. Uno de los casos más impactantes fue ante Independiente, cuando ganaba 3-0 en el primer tiempo en el Libertadores de América y terminó sufriendo en el complemento, donde no solo no pudo sostener la ventaja sino que además recibió un gol sobre el final de Juan Manuel Fedorco que dejó una sensación amarga.

Estudiantes Unión festejo Marcelo Estigarribia Fotobaires

Algo similar ocurrió frente a Boca en Santa Fe. Unión se había puesto en ventaja con un tanto de Julián Palacios, pero en el complemento no pudo mantener el resultado y terminó resignando dos puntos tras el empate de Miguel Merentiel.

Unión, sin respuestas ante los de arriba

Más allá de los resultados puntuales, hay un dato que refleja con claridad el presente de Unión: no logra imponerse ante los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Perdió con el líder Estudiantes y aún tiene pendiente el duelo frente a Vélez Sarsfield. Empató con Boca, que se ubica tercero, y también igualó ante San Lorenzo.

Además, cayó frente a Defensa y Justicia y Lanús, mientras que tampoco pudo sostener su ventaja ante Independiente, que también se encuentra en zona de clasificación. Aún le resta enfrentar a Talleres de Córdoba, otro de los protagonistas del torneo.

Una deuda que condiciona

El equipo de Madelón muestra pasajes de buen fútbol, logra ponerse en ventaja y competir, pero no consigue cerrar los partidos. Esa falta de solidez en los momentos clave lo está privando de sumar puntos importantes y lo aleja de la pelea grande.

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La historia en La Plata fue otro capítulo de una misma película: Unión hace el gasto, golpea primero, pero no logra sostenerlo. Y en un torneo parejo, esos detalles marcan la diferencia.