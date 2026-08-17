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Barrio Centenario: investigan las causas que provocaron el incendio en una vivienda

Un llamado de un vecino alertó al 911 sobre las llamas en un domicilio de calle Nicasio Oroño al 200. El fuego fue sofocado por los bomberos zapadores policiales.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de agosto 2026 · 10:56hs
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B° Centenario: investigan las causas que provocaron el incendio en una vivienda

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B° Centenario: investigan las causas que provocaron el incendio en una vivienda

Esta madrugada de lunes, minutos antes de las 6, se produjo un incendio en una vivienda ubicada a la altura del 200 de calle Nicasio Oroño, en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe. El episodio motivó la intervención de las fuerzas de emergencia luego de un llamado de un vecino al 911.

B° Centenario: investigan las causas que provocaron el incendio en una vivienda

B° Centenario: investigan las causas que provocaron el incendio en una vivienda

Sin moradores en el interior

Al arribar al lugar, los oficiales del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe constataron que no había moradores en el interior de la vivienda. El foco ígneo ya había sido parcialmente sofocado por vecinos del barrio. Los bomberos trabajaron en el lugar hasta completar la extinción de las llamas y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento de la mampostería para evitar una eventual reactivación del fuego.

Peritajes para determinar el origen del fuego

Una vez controlada la situación, se hizo presente una unidad especializada para realizar las tareas de rigor y establecer la causa probable del incendio. En paralelo, policías de Orden Público identificaron a vecinos del barrio Centenario que pudieran aportar información sobre lo ocurrido. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona que pudieran haber registrado imágenes del momento en que se inició el fuego.

Investigan si fue un incendio accidental o intencional

La novedad sobre el incendio y las tareas realizadas por efectivos de la Subcomisaría 1ª y los Bomberos Zapadores policiales fueron comunicadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

A su vez, desde la Jefatura se informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de los peritajes bomberiles correspondientes.

El objetivo de la investigación es determinar si el incendio se produjo de manera súbita y circunstancial o si, por el contrario, se trató de un atentado incendiario contra la vivienda.

Para avanzar en el esclarecimiento del hecho, los investigadores procuran reunir testimonios de vecinos y analizar las posibles imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

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