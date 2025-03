El nuevo e inesperado anuncio de Agustina Albertario sobre su futuro en Las Leonas

A pesar de la incertidumbre que generó su mensaje, Albertario quiso despejar dudas rápidamente. En su cuenta oficial de Instagram, aseguró: “Gracias a todos por sus mensajes! Realmente me llenan el corazón, nunca creí recibir tanto amor! Pero a todos los que creen que yo me RETIRO, quiero que sepan que eso NO es así!!!”. Con un tono tranquilizador, dejó claro que no está pensando en colgar los botines, sino que su decisión de dejar de formar parte de Las Leonas responde a razones que aún no está lista para compartir.