Uno Santa Fe | Ovación | Erik ten Hag

El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hagg del Bayer Leverkusen

Discusiones con su CT, roces con los futbolistas y un polémico vínculo con su representación, los motivos de la salida de Erik ten Hag del Leverkusen.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2025 · 17:34hs
El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hagg del Bayer Leverkusen

Tras su reciente salida del Bayer Leverkusen, la prensa alemana filtró los motivos por los cuales el entrenador neerlandés Erik Ten Hag fue despedido.

En el medio de la temporada, el ex D.T del Manchester United se peló con todo su equipo de trabajo. Además, tenía problemas cotidianos con sus futbolistas, quienes criticaron sus malos modos de proceder en el cargo, un importante detalle que se mostró reflejado en los entrenamientos del plantel, en donde ninguno de los jugadores entendió lo que debían hacer.

Más detalles de la salida de Erik Ten Hag del Leverkusen

Por otro lado, el periódico KSTA – Alemania-- afirmó que el director técnico tenía un pacto oscuro con su agencia de representación, este mismo constaba en contratar jugadores que se encuentren integrados dentro de la misma agencia.

El paso del neerlandés por el club fue más que breve: dirigió 3 encuentros, concreto 1 vitoria, 1 empate y 1 derrota.

En definitiva, la salida de Ten Hag dejó una mancha difícil de borrar en la gestión deportiva del Bayer Leverkusen, que ahora deberá reordenar rápidamente su proyecto para evitar que la inestabilidad afecte el rendimiento de un plantel acostumbrado a competir en lo más alto.

La dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante capaz de devolver la calma y sostener la ambiciosa vara que dejó el ciclo exitoso de Xabi Alonso, el cual consiguió una Bundesliga, sin perder ni un solo partido.

Erik ten Hag Bayer Leverkusen Manchester United
Noticias relacionadas
asi sera el operativo de seguridad para el partido entre la seleccion y venezuela

Así será el operativo de seguridad para el partido entre la Selección y Venezuela

scaloni: del analisis sobre venezuela a la situacion de rodrigo de paul

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

 Los Pumas 7´s ganaron en tiempo extra a Australia en el debut en el Seven de Perth por un ajustado 31 a 26.

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

el posible ultimo baile de lionel messi en buenos aires: como fue su paso por argentina

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

Lo último

Comenzó una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

Comenzó una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hagg del Bayer Leverkusen

El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hagg del Bayer Leverkusen

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Último Momento
Comenzó una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

Comenzó una campaña inédita de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hagg del Bayer Leverkusen

El oscuro trasfondo de la salida de Erik ten Hagg del Bayer Leverkusen

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

EE.UU. frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

EE.UU. frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Así será el operativo de seguridad para el partido entre la Selección y Venezuela

Así será el operativo de seguridad para el partido entre la Selección y Venezuela

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional