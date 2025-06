El padre de Camilo Nuin, a corazón abierto: "No tiene sentido"

El papá de Camilo Nuin, el joven de la Reserva de San Telmo fallecido durante una operación de rodilla no encuentra explicación ante tamaño desenlace

"La vida no tiene sentido": el desgarrador relato del padre de Camilo Nuin

"Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza" dijo el padre del jugador en diálogo con Telenoche.

“Nos reímos poniéndole la bata para entrar al quirófano porque se la había puesto al revés, le contábamos anécdotas de cuando era chico” contó recordando los momentos previos a la operación.

"Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen, se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, ¿estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dicen "se murió"".

La familia no lo podía creer, y son miles las preguntas que quedan por hacerse. Ahora, Camilo y compañía esperan la autopsia para definir si se trató de un caso de presunta mala praxis.

Entre lágrimas, el padre relató que el cirujano fue el único profesional que se acercó a hablar con ellos tras el fallecimiento de Camilo Nuin, en un caso que ha conmocionado a todo el fútbol argentino.