El palista Santiago Morales sigue creciendo en el canotaje

El Quillá ha sido siempre una escuela de palistas, deportistas que hacen canotaje, como el caso de Paulina Contini, entre otros, y decimos entre otros, porque su entrenador, es en la actualidad el olímpico Rubén Rézola. No hay adjetivos calificativos para referenciar a Rézola, ya que es todo un referente en la materia a nivel internacional, y uno de los mejores de nuestro país.

"El año terminó muy bien, ya que no había arrancado muy bien que digamos. Veníamos entrenando bien, pero no me sentía bien, no conseguía la motivación de siempre para poder lograr los objetivos que me había propuesto. Venía a entrenar como por obligación, y por disciplina" comenzó señalando Santiago Morales.

Canotaje2.jpg El palista del Club Náutico El Quillá compitió con una buena performance en el Argentino de Velocidad. UNO Santa Fe

El palista del Club Náutico El Quillá expresó que "eso cambió cuando comenzó a entrenarme Rubén Rézola, fue un cambio de ciento ochenta grados, empezamos a trabajar con otra mentalidad, y pude volver a tener la misma motivación que sentía que había perdido. Sentí que me permitió retomar la senda que había perdido, Rubén es muy motivador, lo tenía delante para entrenarme, y quería alcanzarlo y las ganas de llegar al club que él me entrene".

El deportista le dijo a UNO Santa Fe que "renar con Rubén es otra cosa, es trabajar en otro nivel, es un palista olímpico, y ver sus recomendaciones y sugerencias te llega mucho. Como es deportista y entrenador, él ve cosas que uno siente, y por eso tiene mucho más valor. Él sabe las cosas que a un deportista le pasan, te ayuda un montón, y sin lugar a dudas un crack, en todo sentido".

Santi viene de competir en el Campeonato Nacional de canotaje de velocidad y sobre esto explicó que "la verdad es que me fue muy bien, terminé séptimo en dos finales, de K1 1000 y de K1 500, que son dos pruebas que ya venía entrenando y haciendo, pero 500 fue la que más preparamos.Otra vez me tocó sufrir, porque era el más chico de la categoría, pero por suerte pudimos estar".

"También pude competir en K1 200, en el cual no llegué a una final, pero me quedo con los lindos resultados, la experiencia, y los lindos momentos vividos. Fue la primera vez en esta categoría. En la jornada final, fue el día más cansador de todos, ya que venía de las otras dos finales, pero realmente lo disfruté mucho. Fue un torneo duro, con buenos palistas, y de muy buen nivel" describió sobre lo vivido en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

Canotaje3.jpg Morales deberá afrontar el selectivo en marzo próximo en busca de la clasificación al Mundial. UNO Santa Fe

Previamente había participado de la Regata Maratón Short que se realizó en nuestra capital, y sobre ello evaluó que "dos semanas antes de ir a la competencia en Entre Ríos, tuvimos el Argentino de Maratón Short, en el cual quedé segundo en K2 3500 metros, y en K1, también culminé segundo, pero fue más que nada para la puesta a punto para lo que sucedió en Gualeguaychú. También de nivelarnos con los demás, y ver cómo estábamos. En el club siempre me apoyaron, en todo momento, y gracias a ello y con Rubén, pudimos estar en el mejor nivel".

En cuanto a lo que viene, fue claro al indicar que "el foco para el año que viene estará puesto en el Mundial, que sin dudas es el objetivo principal. Sería en julio, no recuerdo que fecha, tengo que hacer un selectivo en el mes de marzo, que según lo que se dice sería en General Villegas, y será de 350 y de 500 metros. Ahí buscaremos estar al ciento por ciento. Ahora estamos descansando un poco, pero ya después se viene la pretemporada, con dos sesiones de agua a la mañana, gimnasio a la tarde, con lo cual el 2023 será más que exigente".