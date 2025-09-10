Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Se disputaron seis pruebas de remo en las aguas de la Laguna Setúbal de la Costanera Este. El Doble Par Masculino y el Single Peso Ligero Masculino tuvo a atletas de la provincia y la ciudad entre los primeros puestos.

Los Jadar (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) dieron inicio a sus competencias, luego de una primera jornada de entrenamiento. El remo copó la Laguna Setúbal y deportistas de distintas provincias del país ajustaron sus botes para ir en busca de los primeros puestos. Este martes se disputaron seis carreras: Doble Par Femenino Senior, Doble Par Masculino Senior, Single Femenino Peso Ligero, Single Masculino Peso Ligero, Cuatro Sin Masculino Senior y Cuatro Par Femenino Senior. Todas fueron carreras de 1000 metros.

La jornada comenzó con el Doble Par Femenino Senior en donde el podio se distribuyó entre Buenos Aires y Corrientes. Luego de una excelente carrera, la dupla conformada por Carmela Molina y Catalina Deandrea, ambas deportistas de Buenos Aires Rowing Club de Tigre, finalizó en primer lugar con un tiempo de 3 minutos 9 segundos. Úrsula Albert y Florencia Duarte, dupla de Tigre Boat Club y representantes de la provincia de Buenos Aires, lograron el segundo puesto con un tiempo de 3 minutos 21 segundos. Al podio lo terminó de completar el par conformado por Irina Zibelman y Celia Rodríguez, ambas del Club Regatas de Corrientes, quienes lograron un tiempo de 3 minutos 46 segundos.

image

En el Doble par Masculino Senior, carreras que se corrió minutos después, los hermanos Pacheco se quedaron con el primer puesto. Los rosarinos pertenecientes al Club de Regatas Rosario lograron un tiempo de 3 minutos 3 segundos. Tras ellos, terminó la dupla conformada por Marcos Rojas y Agustín Scenna, equipo del Club Náutico Zárate, con un tiempo de 3 minutos 6 segundos. Mientras que al podio lo completó Caetano Merlo y Emiliano Calderón, ambos de Entre Ríos pero representantes del Club de Regatas Rosario, con un tiempo de 3 minutos 8 segundos.

Más tarde fue el turno del Single Femenino Peso Ligero, donde hubo un empate por el primer lugar. Anika Fucile de Buenos Aires Rowing Club y Clara Galfre de Club Náutico Mar del Plata terminaron la regata al mismo tiempo, con una marca de 3 minutos 43 segundos 77 centésimas. Al podio lo terminó de completar la rosarina Maria Sol Maguna, atleta de Club Peña Náutica Bajada España de Rosario, con un tiempo de 3 minutos 45 segundos.

image

La presencia santafesina en un podio llegó en las pruebas del Single Peso Ligero Masculino. En primer lugar llegó Santino Menin, representante del Club Náutico Hacoaj y subcampeón panamericano Sub23 en Asunción 2025, quien logró un tiempo de 3 minutos 20 segundos. Luciano Moreyra, remero de Paraná Rowing Club, terminó la regata en segundo lugar con una marca de 3 minutos 25 segundos. Mientras que el santafesino Germán Amer, atleta de Club Regatas de la capital provincial, llegó al final de la carrera en 3 minutos 30 segundos.

En la prueba del Cuatro Single Masculino Senior comenzó teniendo la delantera el equipo de la provincia de Buenos Aires, que luego fueron sobrepasados por el grupo que compite por la provincia de Santa Fe. Por su parte, los remeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron y finalizaron en el último puesto.

image

El podio de esta regata quedó definido de la siguiente manera: primer puesto para los santafesinos Ignacio Rossi, Ignacio Zanardi, Patricio Pacheco y Emilia Battilana, con un tiempo de 2 minutos 59 segundos; segundo puesto para los bonaerenses Marcos Leverone, Patricio Paye, Joel Romero y Joaquín Riveros, quienes terminaron la carrera en 3 minutos; el último puesto se lo adjudicó el equipo de CABA, integrado por Lautaro Galdeano, Santiago Deandrea, Benjamin Ríos y Mateo Wingord, con un tiempo de 3 minutos 1 segundo.

image

En horas de la tarde, se llevó a cabo la última prueba del día correspondiente a la categoría Cuatro Par Femenino Senior. En dicha competencia, el equipo integrado por Catterina Fois, Paula Romera, Delfina Orlandini y Victoria Riveros, representantes de CABA, logró un tiempo de 3 minutos 18 segundos 21 centésimas y se quedó con el primer puesto.

image

Mientras que en segundo lugar y con un tiempo de 3 minutos 18 segundos 85 centésimas terminó el cuarteto que representó a la provincia de Buenos Aires. Éste último estuvo conformado por Delfina Pinardi, Clara Catani, María Matilde Juárez y la atleta olímpica, Evelyn Silvestro.

Cómo sigue Jadar en Santa Fe

Luego de la primera jornada de competencias, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento no se detienen en la subsede Santa Fe. Este miércoles 10, las pruebas de remo seguirán copando las aguas de la Setúbal desde las 9 hasta las 11. Se prevé que la premiación de las pruebas realizadas hasta el momento se realice cerca del mediodía. Luego, por la tarde, el canotaje se instalará en la orilla de la laguna para comenzar con sus entrenamientos hasta las 17.