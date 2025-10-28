Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

El plantel de Banfield tomó la medida de no entrenar el lunes y este martes volverá a trabajar luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia

28 de octubre 2025 · 08:46hs
El plantel de Primera de Banfield no se presentó al entrenamiento del lunes en medio de un reclamo por sueldos impagos.

El mismo es el segundo paro que realizan en lo que va del año, y ninguno de ellos tuvo buen timing: el primero fue durante la pretemporada y el actual a días de la disputa del Clásico del Sur.

De todas formas, el equipo alcanzó un acuerdo con la comisión directiva, encabezada por el presidente Matías Mariotto, y volverá a presentarse en el predio Alfredo de Palacios, de la ciudad de Luis Guillón, durante la jornada del martes.

Como reclamo para defender a algunos jugadores, que reclaman una deuda de hasta tres meses de sueldo, el plantel de Primera de Banfield decidió hacer su segundo paro en lo que va del semestre.

La medida se tomó luego de haber tenido el fin de semana libre, debido a que no hubo fecha del fútbol argentino por las elecciones nacionales, y tomó por sorpresa a los dirigentes.

Los futbolistas reclaman que, algunos de ellos, tienen deudas de hasta tres meses. Además, también se había informado hace algunos meses que la institución del Sur del conurbano bonaerense tenía deudas con su DT, Pedro Troglio, y algunos empleados.

Lo llamativo es que Banfield tuvo un partido con público visitante hace dos semanas, recibiendo a Racing el sábado 11 de octubre por la fecha 12 y agotando las localidades del equipo de Avellaneda. El mencionado presidente había comentado que utilizaría este ingreso económico, de alrededor de USD 100.000 para ponerse al día en la cuestión salarial, aunque esto no ocurrió.

Con algunos integrantes del plantel entrenando por su cuenta, la comisión directiva se movió rápidamente y se comprometió a regularizar los pagos pendientes, consiguiendo que los jugadores acepten volver a entrenarse este martes.

En lo deportivo, Banfield se encuentra en un periodo muy importante de la temporada. Con nueve puntos por jugarse, el “Taladro” se encuentra a cinco puntos de la zona de descenso y a uno de la clasificación en el Torneo Clausura, por lo que jugará un Clásico del Sur fundamental para acercarse a cumplir ambos objetivos, ante un Lanús que llega con chances de ser finalista de la Copa Sudamericana.

